Vi siete mai domandati se quando viene lanciata una moneta per prendere una scelta il risultato che ne verrà fuori (testa o croce) sia casuale o prevedibile?

Ebbene, un gruppo di ricercatori dell’università di Amsterdam si è posto proprio questa domanda.

Il team, infatti, si è impegnato ad elaborare un esperimento durante il quale una moneta è stata lanciata più di 350.000 volte, così per riuscire a definire, una volta per tutte, se il risultato del lancio fosse appunto casuale o meno.

L’esito dell’esperimento è stato oltremodo sorprendente.

Il lancio della moneta: casualità o previsione?

Grazie all’ esperimento, il team di ricercatori è riuscito nel suo intento. Essi hanno provato che l’ esito del lancio della moneta non fosse affatto casuale, ma il risultato di una statistica che può essere prevedibile.

In base ai dati raccolti, gli scienziati hanno confermato che le probabilità che il risultato del lancio della moneta sia causale sono di circa il 50,8%, mentre il resto potrebbe essere appunto previsto.

Tuttavia, tale ricerca non è stata vista di buon occhio da tutti gli scienziati. Molti infatti, hanno sostenuto che è possibile che i ricercatori abbiano in qualche modo pilotato il risultato del “testa o croce” per favorire la fuoriuscita dello stesso lato.

Ma il gruppo di ricerca dell’università di Amsterdam ha provveduto a difendere con forza la propria posizione.

In ogni caso, sembrano essere tutti d’accordo nel consigliare di evitare di utilizzare il lancio della moneta per prendere decisioni importanti.

Detto tra noi

Detto tra noi, secondo alcuni invece, lanciare una moneta potrebbe essere invece ideale per aiutarci a scegliere l’opzione che davvero desideriamo. In quanto, in base al risultato, saremo delusi o soddisfatti della risposta.

Se siamo delusi sappiamo che la scelta che vogliamo prendere è quella che non è uscita. Se siamo soddisfatti, invece, abbiamo la nostra risposta e ciò che vogliamo realmente.