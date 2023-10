Fastweb, che scontro con Iliad: solo 7 EURO al mese con un REGALO

Molte volte basta poco per avere il meglio e questo lo può dimostrare tranquillamente Fastweb sul suo sito ufficiale. Ora come ora non è facile mettere i bastoni tra le ruote a questo provider che infatti con i suoi prezzi bassi riesce a fare mercato da solo.

Fastweb da sempre garantisce prezzi inferiori alla concorrenza e soprattutto contenuti molto larghi di maniche. Lo dimostra la ultima Mobile, promozione mobile che ogni mese costa solo 7,95 €, garantendo il meglio sia in termini di qualità che in termini di contenuti.

Fastweb: la nuova offerta da 7,95 € al mese ha tutto al suo interno

Partendo dalla qualità, non si può di certo negare che Fastweb sia uno dei migliori operatori sul territorio. I dati raccolti in relazione al 2022 e ai primi sei mesi di questo 2023 mettono in risalto la grande potenza della sua rete mobile, decretata come la più veloce d’Italia sulla base delle analisi dei dati raccolti da Ookla.

Oltre a questo bisogna ravvisare che è l’unico gestore mobile di tipo virtuale ad offrire il 5G nelle sue offerte. La promo in questione vede infatti tanti tantissimi contenuti disponibili, a partire dai minuti fino ad arrivare ai giga. Ecco minuti senza limiti per telefonare tutti gli utenti di ogni gestore in ogni momento ma soprattutto 150 giga per la connessione ad Internet usando la rete 5G gratuita.

L’attivazione è rapidissima e potrete eseguirla anche con il vostro SPID. Per quanto riguarda la spedizione della scheda Sim a casa, sarà gratuita per tutti. Basta andare sul sito ufficiale per avere una panoramica generale.