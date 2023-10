Il mouse più desiderato, ed il modello che anche noi di TecnoAndroid consigliamo vivamente, è sicuramente il Logitech MX Master 3S, un vero e proprio mostro sacro del settore per la sua capacità di adattarsi alla perfezione alle esigenze dell’utente finale, mantenendo una ergonomia quasi unica nel suo genere.

Sul mercato da più di un anno ormai, il prodotto ha oggi raccolto 5471 recensioni su Amazon, con un risultato sorprendente di 4,7 punti su 5 disponibili. E’ a tutti gli effetti il mouse wireless più richiesto, le prestazioni sono incredibili con DPI fino a 8000, possibilità di utilizzo sul vetro, il clic decisamente più silenzioso in confronto al MX Master 3, e la piena compatibilità con qualsiasi dispositivo in commercio (anche smartphone).

Logitech MX Master 3S, sconto del 37% attivo su Amazon

Logitech MX Master 3S è il mouse del momento, un prodotto che viene messo in vendita ad un prezzo comunque abbastanza elevato, se considerate che sono necessari 134,99 euro per il suo acquisto, ma che allo stesso tempo viene scontato del 37% da Amazon, raggiungendo il valore attuale di soli 84,99 euro (aprite il banner per il link).

Il modello gode delle migliori specifiche tecniche attualmente disponibili sul mercato, caratterizzato appunto dalla connettività bluetooth e wireless (con ricevitore wireless Logi Bolt), possibilità di memorizzare tre dispositivi, funzionare correttamente anche sul vetro, e piena compatibilità con qualsiasi sistema operativo, sia esso Windows, Linux o anche Mac OS, senza differenze nelle funzionalità o nella resa finale.