Era il giugno 2023 il momento in cui venne dato l’annuncio, da parte di Paul McCartney alla BBC, di un brano cantato da John Lennon con alle spalle tutta la band dei Beatles. Un fulmine a ciel sereno che spaccò letteralmente a metà i pareri e le impressioni dei fan, i quali ritennero il tutto solo un’operazione commerciale, date le prime impressioni che parlavano di un utilizzo dell’intelligenza artificiale per la replica della voce del cantante. Dall’altra parte della barricata si trovavano invece i fan più accaniti, felicissimi di un ritorno di fiamma di una delle band più amate del secolo scorso.

A prescindere dalle mere considerazioni del pubblico, ciò di cui siamo certi è il debutto di “Now and Then”, questo è il titolo della canzone, sul mercato a partire dal 2 novembre, con un lancio in contemporanea mondiale. Il brano è stato sviluppato ed editato direttamente da Paul McCartney, Ringo Starr e George Harrison, per poi essere completato circa quarant’anni più tardi da Paul McCartney e Ringo Starr.

Beatles, in arrivo il nuovo brano inedito

In occasione del lancio, il 10 novembre verranno pubblicate le edizioni aggiornate delle raccolte dei brani della band, con l’inclusione di Now and Then all’interno il triennio 1967 – 1970. Allo stesso modo verrà presentato anche un documentario, diretto da Oliver Murray, con il quale si vuole narrare nel dettaglio ciò che si nasconde alle spalle dell’ultimo brano lanciato. Non sarà in vendita, il corto sarà reso disponibile direttamente sul canale ufficiale YouTube della band, in esclusiva assoluta.

Che siate fan o meno dei Beatles, dovete segnarvi assolutamente il 2 novembre, perché sarà una data storica.