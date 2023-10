Motorola ha presentato giusto oggi il nuovo cortometraggio di Federico Moccia, interamente girato con un Motorola Edge 40 Pro, rappresentante un forte segnale di quanto sia possibile fare con la tecnologia, raggiungendo risultati incredibili ed impensabili fino a 15 anni fa.

L’opportunità è stata colta da Federico Moccia, capace di utilizzare il device per realizzare Bro, un cortometraggio prodotto da Orange Pictures e Adler Entertainment, nel quale si trova la storia di 4 ragazzi e ragazze di 16/17 anni, che si trovano a vivere gli anni della propria vita ricchi di continui sbalzi d’umori, di amori e tradimenti, lasciando traccia del tutto in chat, nei video sui social e simili, per cercare di dare un senso a tutto ciò che è il simbolo dell’adolescenza di ognuno di noi.

Motorola e Federico Moccia presentano il nuovo corto Bro

Nel cast prendono parte alcuni personaggi di spicco, come Jenny De Nucci, l’influencer che ha spiccato il volo dalle aule de Il Collegio, ma anche Eleonora Gaggero ed alcuni follower di Motorola, che hanno avuto l’occasione di partecipare facendo domanda sui social. L’occasione è stata ghiottissima, sia per dare luce a figure emergenti del panorama cinematografico mondiale, che proprio per mettere alla prova i device dell’azienda, dimostrando a tutti gli effetti che è possibile raggiungere incredibili risultati con l’ausilio di un semplice e singolo dispositivo mobile. Il tutto condito con il racconto di quanto oggi lo smartphone sia una parte fondamentale della vita dei ragazzi più giovani, un qualcosa di cui, che lo si voglia ammettere oppure no, è praticamente impossibile fare a meno.