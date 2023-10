Snapdragon Sound sarà dominata dall’intelligenza artificiale? Quali sono le migliorie?

La presenza del microprocessore apre nuove possibilità nel settore audio . Tra queste ci sono miglioramenti della qualità del suono, come la personalizzazione tramite la compensazione delle frequenze che non solitamente non si sentono bene. Ci sono anche funzionalità di cancellazione e gestione del rumore che possono migliorare ulteriormente l’esperienza dell’ascolto.

La nuova tecnologia di Qualcomm garantisce dunque numerosi e importanti cambiamenti, in particolare consente un adattamento rapido suono in base ai contesti. La distinzione principale tra le due piattaforme offerte è l’inclusione della tecnologia Qualcomm XPAN nel Snapdragon S7 Pro. XPAN, acronimo di Expanded Personal Area Network, permette alle cuffie di connettersi alla rete Wi-Fi per ampliare la copertura e migliorare sia la qualità audio che la latenza. In tal modo, l’utente può allontanarsi considerevolmente dal proprio smartphone, continuando ad usarle, a patto che si rimanga nell’area in cui è disponibile il Wi-Fi. Si tratta di una novità che sicuramente molti apprezzeranno, soprattutto per coloro che seguono lezioni online o lavorano in smart.