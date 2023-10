Sembra proprio che il mercato delle criptovalute stia prendendo una piega davvero positiva per tutti gli investitori. In questo contesto Bitcoin ed Ethereum stanno registrando delle importanti crescite dei loro valori.

Attualmente, il Bitcoin può essere scambiato a circa 34.692,48 dollari, ovvero il 13,14% in più rispetto a 24 ore prima. L’ Ethereum, invece, può essere scambiato per 1.847,75 dollari, con una crescita nel giro di 24 ore del 10,13%. Secondo questi dati, l’andamento risulta essere positivo e varia rispettivamente del 22 e del 16% nel giro di una settimana.

Cosa sta succedendo al mercato di bitcoin e criptovalute

Questo andamento è spiegato da un articolo di Sam Reynolds per CoinDesk. Secondo quanto riportato nell’articolo il mercato sembrerebbe essere entrato in una fase molto particolare che gli esperti di solito etichettano come “antigravità”. Questa è legata a diversi fattori.

A tal proposito l’analista Eric Balchaunas crede che questo nuovo balzo sia dovuto alla moneta virtuale, lanciata da BlackRock attualmente quotato presso il DTCC ed ha un echange-traded fund spot (ETF) legato al ticker $IBTC. Tutto questo, secondo molti, lascia presagire un’approvazione da parte della SEC per una quotazione in borsa per quanto riguarda il listino del Nasdaq.

Jack Tan di Woo Network, in una nota inviata a CoinDes, ha confermato che i Bitcoin sono in una fase di “antigravità” e che questo vuol dire che potrebbero raggiungere un valore di circa 75.000 dollari entro i prossimi mesi. Inoltre, Jack Tan ha affermato che questa impennata improvvisa potrebbe essere solo l’inizio di un processo molto più ampio. Quest’ultimo potrebbe esplodere nel caso in cui gli ETF verranno effettivamente approvati.

La ripresa del mercato delle criptovalute e dei Bitcoin segnala una rinnovata fiducia degli investitori nel potenziale di questo mercato. Nonostante le fluttuazioni passate e le sfide regolamentari, l’ecosistema cripto ha dimostrato resilienza e capacità di adattamento. L’aumento degli investimenti istituzionali, la maggiore adozione da parte del pubblico e le innovazioni tecnologiche continuano a spingere verso un futuro in cui le criptovalute potrebbero svolgere un ruolo centrale nell’economia globale. Tuttavia, è fondamentale procedere con cautela, tenendo conto dei rischi associati e delle implicazioni a lungo termine per gli investitori e l’economia globale.