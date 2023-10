ChatGPT, il primo chatbot basato sull’intelligenza artificiale, sviluppato da Open AI nel Novembre del 2022, ha raggiunto numeri da capogiro ed in pochissimi mesi.

Che l’app a cui si deve il lancio dell’intelligenza artificiale e la comprensione delle sue enormi potenzialità, abbia raggiunto un successo mondiale, non vi erano dubbi.

Giorno dopo giorno, non si fa altro che sentir parlare di ChatGPT e di nuove ed importanti novità circa la scoperta di altre competenze da parte di questa stessa tecnologia.

Tuttavia, avere a che fare con i numeri effettivi è davvero tutta un’altra storia.

ChatGPT, i numeri non mentono

Infatti, solamente nel mese di Settembre 2023, Open AI, fondatrice di ChatGPT, è riuscita a registrare più di 15 milioni di download, ai quali deve un guadagno di oltre 4.6 milioni di dollari, tra App Store e Play Store.

Cifra che è stata possibile raggiungere grazie alla versione a pagamento dell’app che, al costo di 19.90 dollari al mese, consente agli utenti di sfruttare al massimo tutto il potenziale dell’intelligenza artificiale.

Si è trattata di una crescita esponenziale, in costante sviluppo.

Solo a partire dai dati raccolti nel mese di Giugno 2023, era stato registrato un guadagno di circa 2.1 milioni di dollari che, solo un mese più tardi, a Luglio, sono arrivati a 2.74 milioni e ad Agosto con 3.81 milioni.

Fino ad arrivare alle stime del mese di Settembre che abbiamo appena riportato.

Insomma, si tratta di uno dei risultati più grandi mai raggiunti in questo settore e, la cosa che stupisce ancor di più, è il fatto che questi numeri sono destinati a crescere ancora.