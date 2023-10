Kena Mobile, solo 5 EURO al mese per battere Vodafone

Stanno continuando ad arrivare offerte importanti nel mondo della telefonia ma ci sono sempre i soliti gestori che detengono la leadership. Tra questi c’è ovviamente anche Kena Mobile che con le sue solite linee di promozioni riesce a mettere in ginocchio ogni forma di concorrenza. Effettivamente ora come ora sul sito ufficiale c’è una promo che sta riuscendo ad attirare tantissime persone provenienti da altri gestori anche più famosi.

Con questa Kena vuole in ogni modo mettere i puntini sulle “i”, lasciando capire chiaramente che si tratta di una soluzione unica. La promo attuale offre il meglio con tanti contenuti e con un prezzo ottimo che peraltro dura per sempre. Questa è infatti la prerogativa del gestore: avere costi per le promo che non scadono mai. Il provider virtuale più famoso dunque vuole dare una scossa al suo mese di ottobre, come peraltro sta già facendo. Ricordiamo infatti che la promozione in vigore ha già riscosso un discreto successo.

Kena Mobile, solo 5,99 € al mese per avere a disposizione il meglio con 100 giga

Direttamente sul sito ufficiale del celebre gestore virtuale potete avere un resoconto chiaro di quella che è l’offerta che vige attualmente. Kena Mobile permette a tutti di avere il meglio per soli 5,99 € al mese, includendo qualsiasi cosa nella sua promo.

Basta infatti pagare questa cifra per avere innanzitutto 100 giga per navigare sul web con il 4G. Inoltre ci sono anche minuti illimitati per le telefonate verso tutti e 200 SMS verso tutti. Il costo di attivazione è gratuito così come la scheda Sim e la sua consegna a casa.