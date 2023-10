Proprio in queste ore si sta concretizzando sempre di più l’accordo antipirateria. Ci sono sempre più informazioni riguardo l’assegnazione dei diritti TV e DAZN e Sky. L’accordo dovrebbe essere stipulato fino al 2029 ed è stato ufficializzato al termine dell’assemblea di Lega. Secondo Calcio e Finanza però ci sono ulteriori accordi molto interessanti. Infatti, pare che DAZN abbia messo le mani anche su un particolare pacchetto, denominato “Try and Buy” che permetterà alla piattaforma di streaming di introdurre alcune interessanti novità.

Il bundle in questione avrebbe lo scopo di attirare sulla piattaforma nuovi clienti ed abbonati e ha la propria base su una formula decisamente interessante. Con l’acquisto del pacchetto, infatti, DAZN riserva per se stessa la possibilità di trasmettere un massimo di cinque partite in chiaro a stagione a partire dal campionato 2024/2025.

Le 5 partite in chiaro di DAZN

Parte delle precedenti trattative riguardava proprio la trasmissione della Serie A in chiaro. A tal proposito Mediaset si era dichiarata disposta a trasmettere un match a turno sulla sua rete (nello specifico su Italia 1), ogni sabato sera. Nonostante queste possibili trattative alla fine è stato DAZN ad acquistare i diritti per poter trasmettere alcune partite, esterne all’abbonamento per consentire agli utenti interessati di poter testare il prodotto.

Ovviamente non possiamo parlare di una propria novità assoluta. DAZN ha già adottato più volte questa formula anche per altri campionati. Infatti, ad esempio, lo scorso febbraio ha trasmesso su TikTok: Real Betis–Barcellona. La situazione al momento però potrebbe essere leggermente diversa. Le partite in questione ora sono 5 e non è ancora chiaro quali saranno le piattaforme che DAZN abbia intenzione di utilizzare per poter rilasciare questa novità davvero interessante.

Quindi per il momento non ci resta che attendere per poter scoprire quali sono le novità che la pay tv sportiva riserverà per tutti i suoi abbonati. Nel frattempo, la piattaforma è in prima linea per poter combattere il fenomeno del pezzotto. La pirateria porta ingenti danni economici ogni anno a causa dell’uso di pratiche illegali per trasmettere contenuti a pagamento. Questi contenuti, soggetti a copyright, ora sono protetti da un maggiore intervento legislativo. Nello specifico lo scopo è quello di abbattere i siti pirata in meno di trenta minuti, come è previsto dalla normativa vigente.