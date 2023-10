Una delle tante offerte disponibili da WindTre pare essere aperta ad un numero davvero impressionante di utenti, i quali a tutti gli effetti si ritrovano a poter richiedere la migliore promozione del momento, dietro il pagamento di un contributo tutt’altro che elevato.

Stiamo parlando dell’ottima Start 5G dell’azienda, soluzione che prevede un prezzo fisso di soli 12,99 euro al mese, mediante il quale il consumatore si ritrova a poter approfittare di un bundle altrettanto convincente. Il canone è comunque da versare direttamente tramite il conto corrente bancario, con un vincolo importante nella durata del contratto; in altre parole per i primi 24 mesi sarà necessario restare clienti WindTre, in caso contrario verrà richiesto il pagamento di una penale.

WindTre, occasioni imperdibili per tutti gli utenti

Ad oggi la Start 5G di WindTre è forse una delle migliori in circolazione, in primis per il prezzo di vendita ridotto, ma sopratutto per la possibilità di accedere ad un bundle che ha nulla da invidiare ad altre rinomate aziende del territorio. Più precisamente il suddetto permette di accedere a 100 giga di internet alla velocità del 5G con Priority Pass, passando attraverso minuti illimitati che possono essere utilizzati verso tutti, oppure 200 SMS da inviare ad ogni numero sul territorio nazionale.

Il risparmio è dietro l’angolo per ogni utente, ricordando comunque che l’attivazione è possibile sul sito ufficiale, e non nei negozi; al momento attuale non è stato comunicato un termine della possibilità di attivazione.