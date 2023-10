Una promozione più unica che rara a disposizione di tutti gli utenti che sono attualmente in possesso di determinati requisiti, e si ritengono pronti ad abbandonare il proprio operatore telefonico, per abbracciare completamente il mondo di Kena Mobile.

La soluzione di cui vi parleremo nel nostro articolo è da ritenersi disponibile esclusivamente per una specifica porzione di consumatori, stiamo parlando di tutti coloro che sono in possesso di una SIM ricaricabile di Iliad o di un MVNO, che vogliono, come anticipato nel precedente paragrafo, effettuare la portabilità verso Kena Mobile. Per loro sono previsti grandissimi sconti, in particolare per quanto riguarda la SIM, l’attivazione e la consegna a domicilio, tutte scontate al 100%.

Kena Mobile, le offerte di oggi sono le migliori di sempre

Al netto di costi iniziali azzerati, il consumatore si ritrova oggi a poter spendere soli 5,99 euro al mese per sempre, con una promozione che nasconde al proprio interno contenuti davvero unici: 100 giga di massima velocità, 200 SMS che possono essere utilizzati per contattare amici e parenti, ma anche minuti illimitati per telefonare a chiunque si desideri.

Il tutto può essere richiesto tramite il sito ufficiale dell’azienda, la navigazione non può superare i 30Mbps in download, mentre, come era lecito immaginarsi, è previsto un limite temporale all’attivazione, il che ci porta a considerarla vincolata ad un determinato periodo dell’anno, per questo motivo se vi dovesse interessare dovete ricorrere subito alla sottoscrizione.