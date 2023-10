Iliad mette a disposizione di tutti gli utenti una buonissima offerta da 7,99 euro al mese, soluzione che apre le porte dell’operatore telefonico a tutti coloro che vogliono cercare di spendere il minimo possibile sulla propria offerta, ed allo stesso tempo non provengono da realtà specifiche.

La prima cosa da sapere è proprio questa, ovvero l’utente può abbracciare la campagna promozionale a prescindere dalla sua provenienza, che sia in possesso di una SIM di TIM, Vodafone, WindTre o di un MVNO, poco cambia, partendo dal fatto che la stessa procedura di attivazione risulta essere possibile anche su nuova numerazione con gli stessi identici costi. Inizialmente viene richiesto il versamento di 9,99 euro, a cui comunque sarà necessario aggiungere anche la prima mensilità.

Iliad, quali sono i costi della promozione

La promozione è indubbiamente una delle migliori in circolazione, proprio per il costo mensile che viene richiesto al consumatore: 7,99 euro da addebitare periodicamente direttamente sul proprio credito residuo, senza vincoli di durata a lungo termine. Il consumatore si ritrova così a poter accedere a 100 giga di internet con annessi minuti e SMS illimitati utilizzabili senza problemi verso tutti in Italia.

A differenza della promozione attuale di punta, in questo caso la navigazione risulta essere limitata al 4G/4G+, ciò sta a significare che se per caso voleste navigare in 5G, sareste costretti ad attivare una soluzione completamente differente dalla suddetta.