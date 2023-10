WhatsApp, messaggi inviati senza essere online: il nuovo trucco

La ricerca di trucchi su WhatsApp non si ferma. Costantemente gli utenti della principale piattaforma di messaggistica cercano novità e soluzioni alternative per una comunicazione online che sia sempre più costruita in base alle loro esigenze.

WhatsApp, come inviare messaggi senza essere online

Dopo tanto tempo, ancora in queste settimane, una delle soluzioni più richieste da parte degli utenti di WhatsApp è quella relativa alla possibilità di inviare messaggi senza essere online. Oltre al metodo classico, ossia la modifica nel menù Impostazioni per nascondere l’ultimo accesso, gli utenti possono ora contare su altre due vie per comunicare in totale riservatezza.

Un promo metodo per inviare messaggi offline è affidarsi alle notifiche. Tutte le versioni aggiornate di WhatsApp, siano essere su iPhone oppure su dispositivi Android, prevedono per gli utenti la possibilità di rispondere ad un messaggio direttamente dalle notifiche. Sarà possibile rispondere dalle notifiche sia a chat singole che chat di gruppo. Gli utenti però, in questo caso, potranno effettuare soltanto invii singoli e non invii multipli di messaggi.

Sempre parlando di metodi per comunicare senza entrare direttamente in chat, da tempo WhatsApp è anche compatibile con gli assistenti virtuali dei principali sistemi operativi mobili, Google Assistant e Siri. Gli utenti che hanno un iPhone come gli utenti che hanno un device Android possono sfruttare le AI per dettare un testo da scrivere su WhatsApp e selezionare il contatto della rubrica desiderato. Questa tecnica di invio non prevede l’ingresso online in chat ma è valida solo per le conversazioni singole e non per i gruppi.