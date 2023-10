La nuova famiglia Xiaomi 14 ha finalmente una data di uscita. Il produttore cinese ha confermato il giorno in cui si terrà la presentazione della nuova serie di flagship. La conferenza stampa si terrà giovedì 26 ottobre alle 19:00 ora di Pechino, le 13.00 italiane.

Nel corso degli ultimi giorni, Xiaomi 14 e 14 Pro sono finiti al centro delle indiscrezioni con tante anticipazioni sulla scheda tecnica. Stando a quanto emerso fino ad ora, i due flagship della serie saranno caratterizzati da una potenza senza paragoni.

Infatti, il System-on-Chip scelto dal produttore sarà lo Snapdragon 8 Gen 3. Si tratta di una soluzione hardware ancora inedita in quanto la piattaforma verrà annunciata al Qualcomm Snapdragon Summit il prossimo 24 ottobre. Possiamo immaginare che i due device cinesi saranno i primi smartphone al mondo a poter contare sul chipset di Qualcomm.

Xiaomi 14 e 14 Pro sono sempre più vicini, il produttore cinese ha fissato la data di lancio dei due nuovi flagship assoluti

Recentemente sono state svelate le colorazioni di Xiaomi 14 e 14 Pro oltre ai tagli di memoria che comprendono 12 o 16GB di RAM e fino ad 1TB di storage interno. Inoltre, ci saranno tante novità anche dal punto di vista fotografico. Infatti, i due Xiaomi 14 potranno contare su lenti Leica Summilux. Si tratta di componenti di fascia altissima che Leica utilizza sulle proprie fotocamere, quindi possiamo aspettarci una resa fotografica senza precedenti.

Infine, uno dei cambiamenti più grandi che ci si aspetta è il debutto della nuovissima HyperOS. Xiaomi manderà in pensione la propria interfaccia proprietaria MIUI per adottare questa nuova soluzione. Al momento non si conoscono i dettagli specifici che verranno modificati ed implementati ma ci aspettiamo un’ottimizzazione generale del sistema con particolare attenzione alla fluidità e alla personalizzazione.

Non resta che attendere il 26 ottobre per scoprire tutti i segreti di Xiaomi 14 e 14 Pro.