Le app, sono ciò che rendono i nostri dispositivi smartphone in grado di svolgere una pluralità di funzioni altrimenti impossibili. Esse sono davvero numerosissime e ve ne sono per ogni categoria, come: Comunicazione, Intrattenimento, Salute, Finanza e moltissime altre ancora.

Molte applicazioni, sono poi utilizzate costantemente e praticamente da quasi ogni persona sulla Terra. Basta pensare alle sole app social, come Instagram, TikTok e Facebook.

Insomma, esse sono così numerose che è appunto impossibile poterle conoscere tutte, anche perché la lista di Google Play si aggiorna con l’ inserimento di nuove app l, giorno dopo giorno.

A tal proposito, al di là di quelle che già conosciamo, è bene sapere che vi è un alto numero di applicazioni per smartphone piuttosto utili, semplici da usare e soprattutto gratuite. Ma che risultano essere ancora poco conosciute.

Le app gratuite migliori del momento

Di seguito vi proponiamo una lista delle migliori app Android, disponibili gratuitamente, anche per coloro che presentano una versione più vecchia di Android rispetto a quella attuale.