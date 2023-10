Non ci sono più dubbi sulla convenienza e sulla solidità di Iliad. Il provider francese si è ritagliato una grande fetta di mercato in Italia, con clienti sempre in costante aumento e con buone recensioni da parte dello stesso pubblico. A convincere di Iliad sono certamente le offerte low cost con ampie soglie di consumo, ma anche i servizi. Ultimamente il provider sta lavorando proprio su questo fronte ed è pronto a garantire a tutti i suoi utenti una novità a lungo attesa: un’app ufficiale.

Iliad, presto per gli utenti un’app su Android e iPhone

Stando alle indiscrezioni, il rilascio di un’app ufficiale di Iliad sia sul marketplace di Android che su iPhone dovrebbe essere più che imminente. La presenza di un’app ufficiale dovrebbe segnare la fine delle app terze che a lungo hanno aiutato gli utenti con un device Android per la gestione del proprio profilo.

I rumors di queste ultime settimane hanno anche anticipato quelle che potrebbero essere alcune delle funzioni disponibili con l’app di Iliad. Ad esempio, gli abbonati potrebbero effettuare ricariche sulla propria linea, verificare le soglie di consumo disponibili con la ricaricabile ed anche attivare nuove offerte.

Se la notizia del rilascio dell’app fa gola a molti utenti, sul fronte commerciale Iliad si affida oramai alle certezze consolidate. A ottobre, ad esempio, gli utenti potranno contare ancora una volta sulla tariffa Giga 150. Gli utenti che scelgono questa promozione riceveranno consumi senza limiti per chiamate ed SMS con 150 Giga per la navigazione di rete ad un costo mensile pari a 9,99 euro.