Un prezzo davvero irrisorio vi attende nel momento in cui deciderete di acquistare il bellissimo tostapane di Philips, più precisamente il modello HD2637/90, un dispositivo dall’eccellente design e dalla forte attenzione al dettaglio, caratterizzato oggi dalla possibilità di acquisto scontato su Amazon.

Il risparmio è notevole grazie proprio al famosissimo sito di e-commerce, sempre capace di scontare a cifre quasi mai viste i migliori prodotti in circolazione. Oggi vi parliamo appunto del Philips tostapane, dotato di un design che combina alla perfezione metallo e plastica, mantenendo una eleganza superiore al normale, all’interno del quale si possono posizionare due fette di pane per volta, scegliendo tra 7 impostazioni differenti (tra cui troviamo scongelamento e scalda brioche).

Philips tostapane, oggi costa davvero poco su Amazon

Gli utenti interessati all’acquisto del tostapane Philips, devono comunque sapere essere caratterizzato da un prezzo di listino che si aggira attorno ai 49 euro, ma che oggi risulta essere fortemente ridotto del 25%, grazie alla presenza di una promozione applicata direttamente su Amazon, il che lo porta al valore finale di 37,49 euro (acquistatelo qui sotto).

Sulla superficie si possono trovare tre pulsanti molto comodi, che facilitano indubbiamente l’accesso alle varie impostazioni del prodotto, oltre alla classica levetta di sollevamento, in colorazione nera e realizzata in plastica, da utilizzare solamente per alzare o abbassare il contenuto del tostapane stesso. Il prodotto, come era lecito immaginarsi, viene commercializzato con la garanzia legale della durata di 2 anni, utile per coprire i difetti di fabbrica che eventualmente si potrebbero verificare.