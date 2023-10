Kena Mobile riacquista nuovi clienti con una promozione davvero unica nel suo genere, pronta a tutto pur di convincere i suddetti ad attivare una SIM ricaricabile dell’operatore telefonico virtuale, il quale si ritroverebbe così arricchito di tanti numeri che altrimenti non avrebbe avuto.

La promozione parte con l’offrire al consumatore la possibilità di accedere alla stessa in modo completamente gratuito, ciò sta a significare che l’attivazione, la SIM e la spedizione a domicilio hanno prezzi azzerati. Allo stesso modo, la richiesta può essere presentata solo da coloro che rispettano, o meglio rientrano, in determinate categorie: possesso di una SIM di Iliad o MVNO, con contestuale richiesta di portabilità del numero.

Kena Mobile, le offerte del momento sono da pazzi

Tutti coloro che vogliono richiederla sul proprio numero devono comunque sapere costare solamente 5,99 euro al mese per sempre, con addebito diretto sul credito residuo della SIM che l’utente è effettivamente andato ad acquistare. Il tutto per riuscire a godere di 100 giga di internet in 4G, passando anche per i soliti ed intramontabili minuti illimitati con 200 SMS che sarà possibile inviare senza problemi verso chiunque.

Ogni occasione è buona per risparmiare con Kena Mobile, infatti il prezzo è decisamente uno dei migliori in circolazione, ma altrettanto dovete ricordare che la promozione è valida solo online per un periodo limitato, e che la navigazione è vincolata ad una velocità massima non superabile di 30 Mbps in download.