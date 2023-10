Le offerte del Play Store che piacciono, 8 app a pagamento sono GRATIS

La giornata potrebbe essere particolarmente produttiva per chi ha uno smartphone Android. Come potete notare, sul Play Store oggi sono comparsi improvvisamente dei titoli a pagamento da scaricare gratis.

Come potete vedere qui in basso c’è l’elenco completo con i titoli da scaricare direttamente dal Play Store in maniera gratuita. Potrebbero tornare improvvisamente a pagamento ed è per questo che vi consigliamo di fare quanto prima possibile.

Nel Play Store ci sono sempre titoli eccezionali, oggi tutti questi a pagamento sono gratis

Per effettuare il download, non dovete fare altro che cliccare sul nome, dopodiché verrete portati direttamente al market ufficiale.

Un altro consiglio molto importante che dobbiamo dare ai nostri utenti è quello di procedere ugualmente al download anche se quel titolo non vi interessa. Se vi state chiedendo il perché, vi rispondiamo subito: potrebbe tornarvi utile in futuro.

No, non dovete tenerlo sullo smartphone inutilmente in attesa che un giorno possa servirvi, infatti una volta scaricato potrete cancellarlo tranquillamente. Se dovesse tornare a pagamento, dovrete a quel punto pagarlo? No, visto che sarà per sempre gratis anche se lo avrete cancellato. Mediante il vostro account di Google infatti il sistema tiene conto di quello che scaricate. Pertanto se avete scaricato gratis un’applicazione che improvvisamente diventa a pagamento, per voi sarà sempre gratuita.