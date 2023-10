Offerte strepitose vi attendono oggi da Unieuro, la campagna promozionale convince sin da subito con alcuni degli sconti più interessanti del momento, ed anche comunque la possibilità di accedervi in modo indistinto sia in negozio che direttamente online sul sito ufficiale.

Proprio quest’ultima opportunità amplia di molto la possibilità di accesso da parte del consumatore finale, infatti gli utenti possono completare gli ordini tramite l’e-commerce dell’azienda, avendo ugualmente la certezza di ricevere gratuitamente la merce a casa, ed usufruire degli stessi sconti che sono previsti nei punti vendita fisici.

Unieuro, offerte irresistibili con i prezzi più bassi

I migliori smartphone sono in promozione da Unieuro, realtà dove gli utenti possono acquistare ottimi top di gamma della telefonia mobile, come Galaxy Z Flip5 e galaxy S23+, a prezzi comunque più bassi del normale. Le occasioni più interessanti, ad ogni modo, si registrano nella fascia medio-bassa, con prezzi che non superano i 500 euro, dove si possono trovare Honor 90 a 479 euro, Realme 11 Pro+ 5G a 459 euro, ma anche soluzioni ancora più economiche, Honor X6a a 149 euro, Redmi 12 a 189 euro, Redmi 12 Pro a 299 euro, Realme C55 a 199 euro, Realme C51 a 139 euro, Oppo A78 a 249 euro, Oppo A98 a 279 euro e simili.

Tutti i prodotti sono disponibili sempre alle solite condizioni di vendita, che nel nostro caso corrispondono alla garanzia di 24 mesi, ma anche alla variante no brand, con aggiornamenti tempestivi rilasciati dal produttore. Gli stessi ordini, con i prezzi che non cambiano, sono disponibili anche online.