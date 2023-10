Sconto clamoroso di DAZN sulla Serie A, è al 50% del prezzo

Nel mondo dei broadcaster dedicati alla riproduzione di contenuti in streaming e in pay-per-view, ci sono ormai pochi eletti a dominare. Ovviamente tra questi nomi figura anche quello di DAZN, famosissimo da diversi anni a questa parte essendo peraltro l’unico a predisporre la visione completa del campionato di calcio di Serie A.

In quest’ultimo periodo si sta discutendo tanto della celebre piattaforma in quanto sono in gioco i diritti di del prossimo quinquennio del campionato. Ora come ora non si è trovato un accordo, sebbene l’offerta sia salita a 900 milioni di euro per ogni anno dell’competizione. Negli ultimi giorni però la cosa importante riguarderebbe un nuovo prezzo proprio da parte di DAZN. La piattaforma infatti propone una nuova promozione in grado di lasciare agli utenti la possibilità di godersi ben tre mesi del piano standard con un prezzo molto interessante. Si può quindi optare per un risparmio immediato, ma solo scegliendo una proposta di più mesi insieme, come quella trimestrale.

DAZN porta gli utenti ad avere il meglio con una grande promo, eccola qui

DAZN offre la possibilità a tutti di provare il piano standard per 90 giorni ad un prezzo molto speciale. Gli utenti che vogliono sottoscriverlo, potranno pagare infatti solo 19,90 € ogni mese. Come evidenzia l’azienda, dopo i 90 giorni, il piano standard si andrà poi a rinnovare al prezzo in vigore in quel momento, che dovrebbe essere di 49,99 € al mese.

Ricordate che avete solo fino al prossimo 23 ottobre di tempo per sottoscrivere l’offerta, dopodiché dovrete accontentarvi dei prezzi di sempre.