Gli appassionati del settore possono iniziare a sognare grazie alle novità che sono state preannunciate proprio in questi giorni. Gli aggiornamenti di Polyphony Digital degli ultimi mesi sono davvero tantissimi e sono tutti per Gran Turismo 7. Ma nonostante i continui aggiornamenti l’azienda fa sapere che il meglio non è ancora arrivato. L’ultimo aggiornamento è arrivato appena lo scorso 28 settembre, con l’aggiunta di tre nuove auto, eppure già si sta pensando al prossimo aggiornamento della serie.

Il team guidato da Kazunori Yamauchi ha infatti deciso di supportare con grande impegno e dedizione il settimo capitolo del gioco, che è possibile acquistare su Amazon. Questo però sembra essere solo l’inizio per Gran Turismo 7.

Nuovi aggiornamenti per Gran Turismo 7

Come riportato da Wccftech sembra che stia per arrivare il più grande aggiornamento di sempre per GT7. Il modder Nenkai, uno dei più noti sui forum di GT Planet, ha infatti dichiarato che il prossimo rinnovo sarà davvero interessante per tutti i giocatori appassionati.

Per molti, questi spettacolari cambiamenti potrebbero essere il modo di Polyphony di contrastare l’uscita del nuovo Forza Motorsport 8. Per il momento però è ancora tutto in lavorazione e non c’è ancora nulla di ufficiale per la prossima patch del gioco.

I due giochi sono da sempre in competizione. In rete sono tanti i video e gli approfondimenti che mettono a confronto i due giochi, facendo particolarmente riferimento alle visuali interne e agli scenari che sono nettamente migliorati con gli ultimi aggiornamenti. L’idea che le novità in arrivo derivino dalla continua rivalità dunque non è da escludere, ma non ci sono informazioni certe.

Inoltre, in tutte le sale è arrivato anche il film ufficiale di Gran Turismo. Il lungometraggio che è stato ispirato a una storia vera ha già ottenuto i primi positivi incassi. Il film, in un certo modo, ha portato anche ad un aumento delle vendite del gioco, dimostrando a chi non ci credeva che non è stato per nulla un flop.

In attesa di maggiori informazioni vi ricordiamo che Gran Turismo 7 è disponibile per PS5 e PS4 ed è capace anche di supportare il visore PlayStation VR2.