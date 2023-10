TikTok continua a sorprendere i suoi utenti con nuovi aggiornamenti. Come sappiamo di solito le novità riguardano l’app, con le sue funzioni e la sua interfaccia, questa volta però l’aggiornamento è un pochino diverso. Per il suo nuovo aggiornamento TikTok ha pensato di intervenire con un piccolo aiuto da parte dell’app per regolare meglio le proprie giornate, e nello specifico le ore di sonno. Scopriamo come è possibile attivare questa particolare funzione e come opera.

Gli aggiornamenti di TikTok

Come intende fare TikTok per intervenire sulle ore di sonno dei suoi utenti? La nuova funzione permette di impostare un promemoria che ci dirà quando è arrivata l’ora di andare a dormire.

L’idea non promette di funzionare al 100%, ma può essere un modo interessante e fantasioso per ricordare agli utenti che non possono passare tutta la notte a scorrere video sulla home dell’app.

Attivare questa funzione è semplice. Basta andare nelle “Impostazioni” dell’app per dispositivi mobili e procedere con una serie di semplici passaggi. Una volta recatisi nelle impostazioni bisogna cercare la voce “Profilo” presente in basso a destra. Una volta effettuato questo primo passaggio, si prosegue con un click sull’icona dell’hamburger che si trova in alto a destra e che ci permette di accedere alla sezione dedicata a “Impostazioni e privacy”. Nella schermata che si apre bisogna cercare l’area “Contenuto e Schermo”. Ed è proprio qui che è possibile trovare l’opzione “Tempo di utilizzo” che permette di attivare il promemoria orario. Per farlo bisogna cliccare sulla voce “Promemoria di sonno” per poi seguire le bravi semplici indicazioni che appaiono sullo schermo e che ci fornisce TikTok. Quindi impostate l’ora in cui si vuole andare a dormire e attendere l’avviso del promemoria.

Un’altra funzione dell’impostazione per il sonno comprende che le notifiche push vengano disattivate per circa 7 ore dal momento in cui parte il promemoria. Il tutto per evitare ulteriori distrazioni mentre si cerca di addormentarsi.

Inoltre, in questa sezione è possibile anche trovare il tempo che si è passato sul social network. Se vi servono ulteriori chiarimenti potete recarvi nella sezione specifica sulla guida ufficiale di TikTok per leggere tutte le informazioni che vi sono necessarie.

Ci sono casi in cui è la stessa applicazione a mandarci un avviso per informarci della possibilità di impostare il promemoria. Ma se questo non accade, state tranquilli, ora sapete come procedere da soli in modo facile e senza problemi.