Gli smartphone fanno parte della nostra vita, in ogni sua parte, e proprio per questo è fondamentale che venga garantita maggiore sicurezza. Tutti i giorni, i nostri dispositivi sono esposti a moltissime e continue minacce. False app con malware, truffe con link che lasciano senza protezione i nostri smartphone. Ci sono in rete addirittura studi che dimostrerebbero la presenza di cellulari economici consapevoli portatori di malware.

La pandemia ha portato ad una grossa spinta verso l’uso dei dispositivi mobili, secondo i dati raccolti da Data.ai gli utenti avrebbero trascorso complessivamente più di 100 miliardi di ore in più su app dedicate allo shopping e proprio in relazione a queste app è importante ampliare l’attenzione alla protezione dei propri dati.

Google punta proprio sulla sicurezza potenziando la sua Google Play Protect fornendo un enorme aiuto a tutti gli utenti Android.

Google Play Protect protezione e prevenzione

Google Play Protect è lo strumento attraverso il quale il colosso delle comunicazioni cerca di proteggere i dispositivi Android da tutto il mondo. I pericoli riguardano soprattutto app dannose, malware e software indesiderati. L’app opera in modo proattivo ed è attivo per impostazione predefinita su tutti i dispositivi che la installano.

Secondo quanto riportato da Google sono circa 125 miliardi le app scansionate ogni giorno. Infatti, Play Protect scansiona costantemente i dispositivi degli utenti Android e se trova delle minacce manda un avvertimento così da impedire l’installazione di app dannose e propone la rimozione automatica di tutte le applicazioni che possono causare danni agli smartphone. Infatti, alcune app, soprattutto se installate all’esterno di Google Play Store, possono causare problemi gravi che Google Play Protect cerca di prevenire.

Inoltre, Protect analizza in tempo reale tutte le app che l’utente cerca di installare e se riconosce un’app nota per essere pericolosa avverte immediatamente l’utente. Il sistema è già particolarmente utile al momento, ma Google ha già annunciato importanti potenziamenti in arrivo per le capacità di sicurezza della sua app di protezione.

Il potenziamento è in arrivo

A partire dai prossimi aggiornamenti Protect si attiverà preventivamente per consigliare agli utenti un’analisi in tempo reale di tutte le app nuove mai analizzate prima. Durante le analisi verranno estratti dalle app segnali importanti che verranno poi utilizzati da Play Protect per eseguire una valutazione a livello di codice. Questo progetto si pone l’obiettivo di proteggere in modo più adeguato tutti i suoi utenti anche da app definite polimorfe che sfruttano sistema di vario tipo, come anche quelli con base l’intelligenza artificiale, per non essere classificate come malware anche quando lo sono.

Google ha annunciato che il roll out è già iniziato e presto l’app arriverà su tutti i dispositivi Android. Per il momento è presente solo su alcuni mercati selezionati, tra cui quello dell’India, ma progressivamente arriverà ovunque. Nel frattempo, è importante ricordare che per quanto le app possano arrivare in nostro aiuto non bisogna mai smettere di avere comportamenti accorti che evitino l’arrivo di minacce sui propri dispositivi mobili.