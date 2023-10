Nuova EVO 200 per CoopVoce, c'è tutto ad un prezzo BOMBA

Dopo aver visto le nuove offerte da parte della concorrenza, i provider virtuali hanno deciso di lanciare sul mercato della telefonia mobile nuove soluzioni. Proprio per questo sono venuti fuori tantissimi nuovi nomi che prima non erano mai stati in alto in classifica, ma adesso tutto è cambiato. CoopVoce ad esempio vuole far vedere di essere il nuovo leader tra i gestori in Italia.

Gli utenti, che vogliono risparmiare lasciando indietro anche la qualità, non guardano più le solite aziende caratterizzate da una grande storia. Proprio per questo si accontentano di nomi meno altisonanti ma con più contenuti e con prezzi più bassi. In realtà quello di CoopVoce è uno dei nomi più famosi da qualche tempo a questa parte e lo dimostra la foga con cui gli utenti sottoscrivono le sue promo. Attualmente il pezzo forte è disponibile sul sito ufficiale ancora per 19 giorni, per cui bisogna affrettarsi.

CoopVoce, la potenza del gestore virtuale si vede con la nuova EVO 200

Dopo aver visto numerose promo, il mondo CoopVoce riaccoglie una vecchia conoscenza. Si tratta della EVO 200, già vista in passato ma che da circa 15 giorni è tornata ufficialmente.

Se vi state interrogando su cosa ci sia al suo interno, potreste semplicemente guardare il nome. Questo raffigura infatti la presenza di ben 200 giga in connessione 4G per navigare in internet ogni mese.

CoopVoce consente a tutti di avere anche minuti senza limiti verso chiunque e 1000 messaggi verso tutti, per un prezzo totale mensile di 7,90 € per sempre. Ovviamente non ci sono vincoli di alcun genere.