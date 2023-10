CoopVoce distrugge i rivali con 200 giga a soli 7 euro al mese

7 euro al mese, o poco più, per avere in cambio da CoopVoce una promozione davvero più unica che rara, con la quale riuscire a garantire ad ogni utente finale la possibilità comunque di un rapporto qualità/prezzo più unico che raro, ed allo stesso tempo mettere le mani su un bundle quasi infinito.

La promozione più interessante di CoopVoce resta oggi la Evo 200, soluzione che appunto costa solamente 7,90 euro al mese, un canone che, come promesso dall’azienda stessa, non è destinato a cambiare nel corso del tempo, in altre parole resterà esattamente lo stesso senza rimodulazioni di alcun tipo. In cambio CoopVoce promette di dare minuti illimitati e 1000 SMS, che possono tranquillamente essere utilizzati verso tutti gli utenti, ma anche 200 giga di internet alla massima velocità disponibile.

CoopVoce, quali sono i nuovi sconti e le migliori offerte

I vincoli legati alla promozione di CoopVoce sono praticamente nulli, se considerate infatti che può essere richiesta da qualsiasi utente in Italia, basta infatti che richiedano l’offerta entro e non oltre l’8 novembre tramite il sito ufficiale dell’azienda. La consegna a domicilio è gratuita, i costi iniziali di attivazione sono di 10 euro, a cui sommare la prima mensilità di 7,90 euro, per un totale quindi di 17,90 euro.

Innumerevoli sono i servizi inclusi nella promo, tra questi troviamo il blocco ai numeri a sovrapprezzo, Lo Sai di Coop, che permette di conoscere chi vi ha contattato con telefono spento o non raggiungibile, oltre naturalmente a Chiama Ora, che invia la notifica nel momento in cui il numero contattato dovesse tornare disponibile.