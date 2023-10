WindTre non vuole lasciare campo alla concorrenza ed in questo mese di ottobre ha deciso di fare la voce grossa nel settore della telefonia mobile. Il provider arancione ha messo nel mirino Iliad e le sue promozioni low cost, con l’intenzione di garantire agli abbonati un’alternativa più vantaggiosa alla storica proposta Giga 150 del gestore francese.

WindTre, la tariffa con Giga senza limiti a costi da ribasso

Nel novero delle grandi opzioni del provider arancione, una tariffa certamente da non perdere è la WindTre Go Unlimited Star+. I clienti che scelgono questa proposta avranno accesso ad un ticket di consumi mai visto prima con chiamate ed SMS senza limiti, verso tutti i numeri fissi e mobili, cui si aggiungono anche Giga infiniti per navigare in internet, laddove disponibile anche con la tecnologia del 5G.

Il costo di questa tariffa è il grande punto di vantaggio per tutti gli abbonati che scelgono WindTre. La proposta prevede infatti una quota da pagare in unica soluzione di 10 euro per ricevere la SIM ed un costo ricorrente di 7,99 euro per il rinnovo mensile della promo.

In linea con le precedenti tariffe d’occasione di WindTre, anche questa proposta prevede una serie di opzioni. In primo luogo, tutti gli interessati a quest’offerta dovranno contestualmente sottoscrivere – o aver già attivato – i servizi per la Fibra ottica. Da sottolineare, poi, che anche in questo caso, per attivare la promo low cost sarà necessario e propedeutico per tutti i clienti effettuare l’operazione di portabilità della rete attuale da altro operatore.