Netflix - Halloween è dietro l'angolo e con questo anche serie tv e film

Il mese di novembre segna un periodo di abbondanza per gli appassionati di Netflix, con una vasta gamma di nuovi contenuti in arrivo. Tra le serie TV più attese, spiccano la sesta e ultima stagione di “The Crown” e “House of Cards”. La prima esplorerà la vita della Principessa Diana e Dodi Fayed prima del loro tragico incidente, mentre la seconda vedrà il ritorno di Robin Wright come Presidente degli Stati Uniti.

Netflix: le novità del mese

Per gli amanti dell’azione e dell’avventura, “Obliterated – Una notte da panico” promette una trama adrenalinica incentrata su un team di forze speciali che deve disinnescare una bomba a Las Vegas. Nel genere drammatico, “Una famiglia quasi normale” segue la vita dei Sandell, una famiglia sconvolta dall’arresto della figlia Stella per omicidio.

Gli appassionati di giochi e sfide potranno godere della nuova stagione di “Squid Game: La Sfida”, che metterà alla prova la tenacia e le strategie dei partecipanti in una serie di giochi mortali. “Scott Pilgrim: La Serie” è un adattamento delle graphic novel di Bryan Lee O’Malley e segue le avventure amorose di Scott Pilgrim, che deve sconfiggere i sette ex della sua nuova fiamma, Ramona Flowers.

Nel mondo dell’animazione, “Blu Eye Samurai” offre un viaggio visivo nel Giappone del periodo Edo, seguendo le avventure di Mizu, una maestra di spada di etnia mista. “Onimusha” è un adattamento anime della serie di videogiochi di Capcom e si concentra su Miyamoto Musashi, un guerriero che intraprende una missione per annientare i demoni nascosti.

Per quanto riguarda i film, “Nuovo Olimpo” di Ferzan Ozpetek esplora una storia d’amore interrotta da un evento inaspettato, mentre “NYAD – Oltre l’Oceano” racconta la vera storia dell’atleta Diana Nyad che, a 60 anni, attraversa a nuoto i 170 chilometri tra Cuba e la Florida. “Rustin” offre una prospettiva su Bayard Rustin, uno degli attivisti più influenti del movimento per i diritti civili negli Stati Uniti.