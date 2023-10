Iliad dal 2018, anno in cui è arrivato in Italia, è uno dei principali operatori telefonici sul mercato. In poco tempo, infatti, è diventato un vero e proprio colosso grazie alle sue offerte super vantaggiose, molte delle quali offrono anche la copertura 5G.

Tra le ultime offerte proposte dall’operatore troviamo Iliad Giga 150 che, per 9,99 euro al mese, offre ai suoi utenti chiamate illimitate, SMS senza limiti verso tutti e 150 GB di traffico internet a 4G/4G+ o 5G.

Dunque, le sue offerte sono estremamente accattivanti, ma prima di cambiare gestore è sempre utile capire se la nostra zona è coperta dalla massima connettività del servizio. Con Iliad è possibile consultare una vera mappa per scoprire se la nostra città rientra nelle aree in cui la copertura dell’operatore telefonico raggiunge il 100%.

La massima copertura Iliad

Fin dalla sua diffusione in Italia, la compagnia telefonica ha messo a disposizione di tutti gli utenti una mappa interattiva attraverso la quale è possibile verificare se la zona in cui si risiede è coperta dalla compagnia. La mappa per parecchio tempo non è stata aggiornata, creando alcuni inconvenienti per gli utenti intenzionati a cambiare gestore a favore di Iliad. Ora finalmente la mappa è stata aggiornata ed è consultabile sul sito web ufficiale dell’operatore, dove è possibile anche visionare tutte le informazioni utili (anch’esse aggiornate). Sono passati cinque anni dall’ultimo aggiornamento, ma ora finalmente tutti gli utenti interessati possono consultare la mappa contenente i dati sulla copertura della connessione di rete mobile. I dati presentati sul sito, sono super recenti e risalgono ad agosto 2023.

La mappa è consultabile sul sito ufficiale di Iliad. Dopo l’accesso è possibile, tramite una schermata, spuntare le opzioni di copertura che ci interessano. È possibile procede partendo dal proprio comune di residenza e scoprire se è coperto da connessione 2G, 3G, 4G/4G+ e ora anche 5G. Infatti, Iliad permette ai suoi utenti in 3000 città di potersi connettere al massimo della velocità offerta al momento dal mercato di telefonia.

I dati sono esatti?

Iliad però ci tiene a riferire che la copertura indicata sulla mappa è indicativa. La maggioranza dei dati presenti sono stati ricavati sulla base di calcoli derivati dalla distribuzione della popolazione residente in quelle zone. Insomma, il sistema Iliad funziona un po’ come le statistiche ISTAT. Dunque, in alcuni casi i dati potrebbero essere leggermente sfasati, ma è improbabile che siano completamente sbagliati. Ormai Iliad è davvero disponibile in tutti i comuni e le città italiane. Infatti, la stessa azienda telefonica ci tiene a ribadire che la copertura è sempre più diffusa in tutta Italia. Al momento, infatti, secondo le ultime dichiarazioni, il 99% della popolazione con Iliad è coperto dalla rete 4G. Inoltre, Iliad ha dichiarato l’intenzione di incrementare la rete, su tutto il territorio nazionale, per raggiungere il 5G.