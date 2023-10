Netflix, 5 serie TV IMPERDIBILI per il mese di ottobre

Continua ormai da diversi anni Netflix a consolidare la sua supremazia nel mondo dello streaming. La sua presenza è diventata assillante per la concorrenza, ma molto gradita nelle case di tantissime persone. Il celebre servizio streaming è diventato infatti un punto di riferimento per chi cerca fonti di intrattenimento di grande qualità, grazie soprattutto al catalogo che vede una gran varietà di contenuti che vanno a centrare ogni gusto e soprattutto ogni fascia di età.

Ci sono un gran numero di contenuti che potrebbero improvvisamente scadere ma allo stesso tempo Netflix sa come rimpiazzarli. Non per caso infatti il catalogo è in continuo aggiornamento ed offre spesso una vasta gamma di opzioni, partendo dalle produzioni meno impegnative a quelle per le quali occorrerebbe carta e penna pur di tenere il segno.

Netflix, la nuova classifica mostra le top 5 serie TV da guardare assolutamente

Al primo posto ecco Lupin, la serie TV incentrata sul famosissimo ladro gentiluomo che torna con una nuova serie di episodi che terranno ancora una volta tutti incollati alla TV.

Al secondo posto ecco la serie che esplora la vita e la carriera dell’iconico calciatore dalla personalità stilosa, David Beckham.

Al terzo posto non poteva mancare la commedia adolescenziale più vista in assoluto, ovvero Sex Education che con la sua nuova stagione tiene ancora incollati tutti davanti allo schermo.

Al quarto posto ecco Il Sopravvissuto – Vasco Rossi, serie legata alla vita e alle gesta di una delle vere icone della musica italiana.

Al quinto posto resiste ancora Non Mentire, thriller molto intenso che si basa su segreti e bugie.