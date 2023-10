Una delle novità fiscali di questo 2023 è stata certamente la Social Card. La carta emessa da Poste Italiane e rilasciata per i cittadini con redditi più bassi è tornata in auge dopo essere stata cancellata negli scorsi anni per far posto al Reddito di Cittadinanza. La chiusura quasi totale del progetto del reddito ha spinto il Governo ad aprire una ulteriore stagione per la Social Card.

Social Card, la carta con più di 300 euro per gli italiani

L’emissione della Social card è partita la scorsa estate ed ha previsto un bonus una tantum pari a 382 euro per tutti i percettori. La carta è stata destinata ai cittadini con un’attestazione ISEE non superiore ai 15mila euro e con iscrizione regolare agli elenchi anagrafici. Stesso Poste Italiane, oltre alla consegna delle carte, ha provveduto alla verifica delle idoneità dei vari cittadini.

La Social Card, inizialmente pensata come un’agevolazione una tantum per i cittadini con reddito medio basso, ora torna d’attualità. Il Governo, infatti, vuole utilizzare proprio questo strumento per garantire ai cittadini un ulteriore bonus da utilizzare contro i nuovi rincari per i costi della benzina. A breve sulla carta, per i contribuenti idonei al primo rilascio, arriverà un ulteriore accredito pari a 80 euro.

L’accredito dal valore di 80 euro potrà essere utilizzato esclusivamente per effettuare rifornimenti di carburante su tutta la rete stradale italiane. Il Governo ufficializzerà questa misura nei prossimi giorni, con la pubblicazione di un decreto ad hoc, decreto che sarà slegato al disegno di legge finanziaria che è stato approvato questa settimane.