Unieuro propone una nuova offerta incredibile fino al 31 ottobre 2023. Acquistando una nuova televisione di qualunque brand con una spesa minima di 349 €, si potrà ottenere uno sconto pazzesco arrivabile fino ai 300€. Se quindi siete alla ricerca di un nuovo dispositivo per immergervi totalmente nei vostri film preferiti e dare addio al vostro vecchio modello datato questa è l’occasione giusta per voi.

Il rimborso, infatti, varia in base alla valutazione della TV che avete a casa e si divide in diverse tipologie di fasce di prezzo.

Come accedere allo sconto Unieuro

Il mese di ottobre non ha quindi portato con sé soltanto l’autunno, ma anche promozioni incredibili. Unieuro si unisce ad altri rivenditori, come anche Amazon, nel proporre prodotti tecnologici e all’avanguardia accosti abbordabili.

Nel caso in cui si dovesse scegliere un nuovo dispositivo che costa trai 349 € e i 499,99 lo sconto che riceverete sarà di 100€ per la vostra vecchia televisione. Siete interessati ad un modello leggermente più “importante”? Se questo sarà tra i 500 e gli 899,99 € il valore di valutazione sale a 150 €. Ancora, con un acquisto tra i 900 e i 1698,99, il rimborso in questo caso sarà di 200€. Infine, Ehi comprando una tv che va oltre i 1.699 € di prezzo allora lo sconto arriverà a ben 300 euro.

L’iniziativa è soltanto dedicata agli acquisti effettuati sul sito ufficiale della società. Il vecchio device dovrà poi essere spedito a Unieuro, ma prima bisogna accertarsi che rispetti i seguenti requisiti: come prima cosa deve avere uno schermo piatto; potrà essere di qualsiasi marchio; deve funzionare perfettamente ed essere in condizioni estetiche buone; deve avere in dotazione un sistema per la ricezione del segnale DVB-T; infine, lo si dovrà inviare con anche l’alimentatore esterno. Queste caratteristiche vanno a escludere automaticamente tutte le tv a tubo catodico, quelle con un ricevitore analogico e anche quelle a retroproiezione. Tutti gli ulteriori dettagli sono spiegati perfettamente nel regolamento.