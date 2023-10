La piattaforma Amazon sta attualmente proponendo il proprio dispositivo Echo Pop, scontato del 69%.

Si tratta di un altoparlante intelligente Bluetooth con Alexa, dalle dimensioni compatte, offre un suono ricco ed è ideale per stanze da letto e spazi ridotti. Abbastanza piccolo da stare bene ovunque, ma così potente da non passare inosservato. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Echo Pop scontato del 69%

Chiedi ad Alexa di riprodurre musica, audiolibri e podcast dai tuoi servizi preferiti, come Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer e altri ancora. Collega il tuo smartphone tramite Bluetooth per diffondere la musica in tutta la stanza. Usa la tua voce o l’App Alexa per controllare facilmente i dispositivi intelligenti compatibili, come prese e luci.

Chiedi ad Alexa di impostare un timer, controllare il meteo, leggere le notizie, riordinare i tovaglioli di carta, effettuare una chiamata, rispondere alle tue domande e molto altro ancora. Alexa inizierà ad ascoltarti solo quando il tuo dispositivo Echo sentirà la parola di attivazione “Alexa” e l’indicatore luminoso diventerà blu. Il dispositivo è disponibile in diversi colori, a questo link, al prezzo di soli 17 euro invece di 54.99 euro.