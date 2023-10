L’operatore Vodafone Italia propone moltissimi smartphone a rate mensili, tra cui anche Oppo a38, appena inserito.

Questo smartphone Android ha un prezzo davvero molto interessante, solo 3.99 euro al mese. Ricordiamoci insieme la scheda tecnica.

Oppo a38 a soli 3.99 euro al mese con Vodafone

Oppo A38 è un smartphone Android completo, che non ha molto da invidiare ai dispositivi più avanzati. Sorprende il display Touchscreen da 6.56 pollici che pone questo Oppo al vertice della categoria. Risoluzione di 1612×720 pixel. Sul versante delle funzionalità a questo Oppo A38 non manca davvero nulla. A cominciare dal modulo LTE 4G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente, passando per la connettività Wi-fi e il GPS.

Questo Oppo A38 è un prodotto con pochi competitor per ciò che riguarda la multimedialità grazie alla fotocamera da ben 50 megapixel che permette di scattare foto fantastiche con una risoluzione di 8165×6124 pixel e di registrare video in fullHD alla risoluzione di 1920×1080 pixel. La fotocamera secondaria posteriore è da 2 megapixel mentre quella anteriore è da 5 megapixel.

Monta un processore Helio G85 MediaTek con GPU Mali-G52 MC2, 4 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria interna espandibile con MicroSDXC. Nei punti vendita Vodafone è possibile acquistarlo a rate e con prezzi che partono da 3,99 euro al mese. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per scoprire tutte le offerte disponibili con l’acquisto di questo smartphone.