ho.Mobile è davvero inarrestabile, è una delle poche realtà in grado di proporre periodicamente offerte dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, con le quali riuscire a garantire al consumatore finale una spesa bassissima, ed in cambio mettere a disposizione tantissimi giga di traffico.

La soluzione odierna di ho.Mobile è una promozione che costa solamente 5,99 euro al mese, un canone bassissimo in confronto al bundle messo effettivamente a disposizione, con la quale riuscire comunque a garantirsi l’accesso a 100 giga di traffico dati, ma anche a minuti e SMS completamente illimitati che potranno essere utilizzati verso tutti in Italia.

ho.Mobile, una promozione più unica che rara

L’attivazione, come tutte le offerte di ho.Mobile, è possibile direttamente dal sito ufficiale dell’azienda, ha un costo iniziale completamente azzerato, con spedizione a domicilio gratuita. In fase di attivazione verrà richiesto solamente il versamento della prima mensilità, appunto corrispondente a 5,99 euro.

Da sapere che non è una promozione accessibile da parte di chiunque in Italia, poiché l’unica possibilità di accesso riguarda l’uscita da Iliad o da un MVNO, sempre con portabilità obbligatoria, in caso contrario gli utenti non potranno richiederla. Proveniendo ad esempio da un operatore tradizionale, si potranno avere 150 giga al mese, con gli stessi minuti e SMS, ma dietro il pagamento di un contributo finale di 13,90 euro. Non sono stati comunicati termini di scadenza della promo, dovrebbe restare disponibile per tutto il mese corrente.