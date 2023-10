Il trono di spade è una delle serie tv più famose e viste dell’ultimo decennio. Tratta dai romanzi di George R.R. Martin, la serie ha riscosso un successo internazionale incredibile facendo appassionare milioni di fan in tutto il mondo.

La serie è ambientata in un regno immaginario diviso in due grandi continenti: Westeros ed Essos e la trama ruota intorno alle storie dei numerosi personaggi che tra intrighi politici, economici e tradimenti sono coinvolti in un gioco di potere per arrivare a conquistare il tanto desiderato Trono di Spade.

Il successo della serie è dovuto sicuramente alla trama fitta e intricata e alla caratterizzazione dei personaggi interpretati da un cast stellare.

Nonostante siano passati ben quattro anni la fine del Trono di Spade, lo show continua a far parlare di sé a causa di alcune spiacevoli vicende accadute ai suoi attori che hanno portato a pensare che ci fosse in atto una vera e propria maledizione.

Il Trono di Spade, quali maledizioni hanno colpito i suoi attori?

Ecco alcune delle spiacevoli vicende che hanno colpito gli attori del Trono di Spade durante o dopo la fine della serie.

KIT HARINGTON

L’attore interprete di Jon Snow ha quasi rischiato di cadere in depressione durante gli anni delle riprese dello show a causa del peso enorme di essere la star.

EMILIA CLARK

La madre dei draghi ha dovuto subire un rischioso intervento chirurgico a causa di un aneurisma che l’ha colpita nel 2011 e nel 2013.

NIKOLAJ COSTER-WALDAU

L’interprete di Jaime Lannister ha ricevuto una denuncia da parte del suo agente a causa del mancato pagamento del suo compenso.

MAISIE WILLIAMS

La piccola Arya Stark, appena quattordicenne all’inizio della prima stagione ha avuto problemi con l’alcol.