PosteMobile, le offerte migliori vedono anche la CREAMI EXTRA WOW 150

Sono moltissime le offerte che i gestori virtuali stanno lanciando durante questo mese di ottobre, contrariamente a quello che si credeva. Più persone infatti stanno valutando di cambiare il loro provider di fiducia per scegliere una soluzione di questo tipo, tra le quali spunta certamente il nome di una superpotenza come PosteMobile. Avere a che fare con l’operatore che molto probabilmente terrà sotto scacco ancora per molto tempo gli altri, è un vero piacere. Le sue offerte sono infatti piene di contenuti ma soprattutto più economiche rispetto a quelle proposte dalla concorrenza.

Lo dimostrano le soluzioni ancora disponibili sul sito ufficiale, le quali sono state utili per PosteMobile al fine di rubare utenti ai gestori concorrenti. L’obiettivo principale del gestore virtuale è proprio questo qui: aumentare il numero di clienti sotto la sua ala protettrice. Questo famoso operatore ci riesce con le sue nuove offerte, le quali entro fine anno aumenteranno ancora di più in termini numerici. Tra le più importanti del momento c’è sicuramente quella ben visibile sul sito ufficiale, ovvero quella che include al suo interno tutto quello che serve tra minuti, messaggi e giga.

Ovviamente tutti possono sottoscriverla senza problemi, adeguandosi a condizioni molto interessanti che il gestore mette a disposizione.

PosteMobile, la promo migliore del momento ora disponibile, ecco a CREAMI EXTRA WOW

All’interno dell’offerta migliore che in questo momento è la Creami EXTRA WOW 150, PosteMobile mette tutto ciò che occorre.

Bastano 8,99 € al mese per avere minuti e messaggi senza limiti con 150 giga in 4G per navigare sul web fino a 300 Mbps.