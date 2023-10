iPhone 15 e 15 Pro, le differenze impercettibili tra i due dispositivi

L’analisi dettagliata di iPhone 15 e iPhone 15 Pro rivela una serie di differenze sottili ma significative tra i due modelli, che potrebbero sfuggire ad un esame superficiale. Iniziamo con le dimensioni fisiche: l’iPhone 15 pesa 171 grammi e misura 147,6 x 71,6 x 7,8 millimetri. D’altro canto, l’iPhone 15 Pro è leggermente più pesante, con un peso di 187 grammi, ma con dimensioni complessive leggermente più ridotte, ovvero 146,6 x 70,6 x 8,3 millimetri. Questa differenza di dimensioni e peso ha un impatto diretto sulle batterie dei due dispositivi.

iPhone 15 e 15 Pro: cosa cambia tra i due?

L’iPhone 15 è dotato di una batteria da 3.349 mAh, mentre il modello Pro ha una capacità leggermente inferiore, con 3.274 mAh. Secondo i test condotti da GSMArena, la durata media della batteria dell’iPhone 15 è di 98 ore, mentre quella del modello Pro è di 86 ore. In termini pratici, ciò si traduce in circa mezza giornata di durata della batteria in meno per l’iPhone 15 Pro rispetto al modello base.

Nonostante queste differenze nella capacità della batteria, entrambi i modelli si ricaricano alla stessa velocità di 20 W. GSMArena riporta che entrambi gli iPhone raggiungono una carica dallo 0 al 32% in 15 minuti e salgono al 57-58% in 30 minuti. Tuttavia, a causa della diversa capacità delle batterie, l’iPhone 15 impiega 110 minuti per una ricarica completa, mentre il modello Pro ne richiede solo 93.

Passando al comparto fotografico, entrambi i dispositivi sono dotati di una lente principale da 48 MP, ma il sensore dell’iPhone 15 Pro è notevolmente più grande, offrendo quindi una qualità d’immagine superiore. Entrambi gli smartphone dispongono anche di un obiettivo ultra-grandangolare da 12 MP, ma la versione Pro include una funzione di autofocus che migliora notevolmente le fotografie macro. Inoltre, l’iPhone 15 Pro è dotato di una terza fotocamera, un teleobiettivo da 48 MP con zoom ottico 3x, che non è presente nel modello base.

Un altro elemento distintivo è il chip A17 Pro, esclusivo dei modelli iPhone 15 Pro e Pro Max, il quale offre prestazioni superiori rispetto al chip standard presente nel modello base. Queste differenze, seppur sottili, delineano due dispositivi pensati per esigenze diverse, con il modello Pro che si posiziona come una scelta più adatta per gli utenti che cercano funzionalità avanzate e prestazioni di alto livello.