Per 1Mobile è un gioco da ragazzi battere CoopVoce, ci sono 220 GB

Il risparmio è la principale volontà degli utenti che scelgono un nuovo gestore di telefonia mobile. Questo non è più un mistero, così come la questione che vede le persone pronte ad abbandonare il proprio provider di fiducia perché un altro offre più contenuti. Prima si era molto più restii a fare una cosa del genere siccome i tempi di portabilità si dilatavano tanto nel tempo, mentre ora invece è tutto molto più facile essendo stati snelliti i procedimenti.

I gestori virtuali sono riusciti ad accaparrarsi una grossa fetta di pubblico, con grande merito. Il tutto accade semplicemente perché le loro offerte hanno un vantaggio: oltre ad avere tanti contenuti e prezzi molto bassi, durano per sempre senza mai essere rimodulate. Più provider hanno dimostrato di avere la stoffa giusta per dominare nel mondo della telefonia e tra i nomi più importanti ce ne sono alcuni di rilievo.

1Mobile, la migliore promo del gestore ha 220 GB a disposizione

Oggi siamo al cospetto di un gestore che pian piano è stato in grado di crescere diventando uno dei più forti. Quando le altre aziende lanciavano le offerte, 1Mobile stava a guardare, proprio per aprirsi una prospettiva futura. Il gestore, sornione nel più dei casi, ha saputo attendere per poi lanciare delle offerte stratosferiche che oggi dominano in tutto il mondo della telefonia mobile.

Partendo dall’inizio, ecco 50 messaggi verso qualsiasi numero in Italia e all’estero. Si prosegue poi con chiamate senza limiti verso qualsiasi numero e soprattutto con 220 giga disponibili per la navigazione sul web in 4G in ogni momento.