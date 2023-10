WhatsApp ha migliorato in maniera netta la sua piattaforma nel corso di queste ultime settimane. Gli sviluppatori hanno lavorato in maniera incessante tra l’estate e l’autunno per garantire nuove funzioni e nuovi aggiornamenti agli utenti. La maggior parte di tali funzioni ed aggiornamenti derivano proprio dai consigli e dalle richieste del pubblico.

WhatsApp, la novità per modificare tutti i messaggi

Tra le novità più popolari di queste ultime settimane in casa WhatsApp vi è certamente la funzione che garantisce la modifica dei messaggi, anche successivamente al momento dell’invio. Gli utenti della chat potranno cambiare il contenuto di un testo, anche dopo la sua definitiva condivisione in una conversazione privata o in una chat di gruppo.

Il processo di modifica di un messaggio è davvero semplice. Sarà necessario per gli utenti evidenziare il messaggio da emendare attraverso un tap prolungato, successivamente nel relativo menù a tendina che si andrà ad aprire sarà necessario cliccare sulla voce Modifica. Completato questo passaggio gli utenti potranno cambiare il contenuto del messaggio ed effettuare un nuovo invio.

Ai destinatari dei diversi messaggi non sarà garantito l’accesso alla forma del testo originale. Loro potranno soltanto visualizzare una notifica che li avviserà dell’avvenuta modifica del testo.

La novità sulla modifica dei messaggi è già presente su tutte le versioni aggiornate di WhatsApp sia su iPhone che su Android. Attraverso questo upgrade gli sviluppatori hanno strizzato l’occhio a tutti gli iscritti della chat che da tempo chiedevano una soluzione definitiva per evitare errore di forma ed anche eventuali incomprensioni nelle diverse conversazioni.