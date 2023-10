Un volantino così lo stavamo aspettando ormai da diverso tempo, Lidl incanta con una campagna promozionale veramente assurda, con la quale gli utenti possono assolutamente confrontarsi e sperare comunque di essere in grado di accedere ai prodotti più in voga, pagandoli meno del previsto.

La soluzione di cui vi parleremo nel nostro articolo è da considerarsi valida solo ed esclusivamente per tutta la settimana corrente, ricordando comunque che il quantitativo di scorte messo a disposizione da Lidl è decisamente inferiore alle aspettative, ciò sta a significare che potrebbe terminare anzitempo.

Scoprite subito i nuovi codici sconto Amazon che potete avere gratis in esclusiva andandovi ad iscrivere al nostro canale Telegram dedicato.

Lidl, tutto è quasi gratis con le nuove offerte

La nuova settimana inizia con interessanti sconti mirati sempre sui prodotti fai-da-te, fiore all’occhiello di Lidl con la marca Parkside, capace di garantire un rapporto qualità/prezzo decisamente unico nel proprio genere. Tra le migliori occasioni da cogliere al volo scoviamo senza dubbio il trapano a percussione scalpellatore, che costa oggi 59 euro, a cui è possibile aggiungere un set punte maschi (da 7 pezzi) e dal prezzo finale di soli 12,99 euro.

Gli utenti possono poi optare per svariati accessori, come il faro LED a batteria, che costa 19 euro, ma anche la lampada da lavoro ricaricabile, disponibile all’acquisto a 11,99 euro, solamente per citarne un paio. Tutti gli acquisti possono essere completati in negozio, ricordando comunque che le scorte potrebbero essere limitate, e nonostante la campagna termini Domenica, potreste anzitempo non trovare più disponibilità di prodotti nel punto vendita designato.