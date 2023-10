Ci sono importanti novità in arrivo per gli utenti che hanno un regolare account con Disney+. Nel corso di queste settimane, infatti, la piattaforma streaming sta inviando una serie di comunicazioni informative a tutti i suoi utenti con l’annuncio di novità che, dal punto di vista commerciale, ricordano quelle già lanciate da Netflix la scorsa primavera.

Disney+, da novembre stop agli account condivisi

Proprio come già accaduto agli utenti di Netflix, anche Disney+ a breve dovrebbe concludere la sua stagione per la condivisione degli account a costo zero. In linea con quanto stabilito dal gruppo commerciale di Netflix, l’accesso ad un account di Disney+ sarà garantito soltanto a persone che vivono in uno stesso nucleo domestico. In alternativa, per condividere l’accesso ad uno stesso profilo sarà necessario aggiungere un costo aggiuntivo alle spese mensili.

Le novità commerciali della piattaforma dovrebbero partire dal prossimo 1 novembre. Sempre a partire da questa data, inoltre, la tv streaming presenterà ai suoi abbonati anche una rimodulazione degli attuali listini, con conseguenze per i costi mensili. .

L’accesso alla galleria di contenuti di Disney+ si fa in tre. Gli utenti potranno scegliere un pacchetto entry level al costo di 5,99 euro al mese che prevede la presenza delle pubblicità tra i diversi contenuti. Al tempo stesso, all’attuale costo di 8,99 euro al mese, ci sarà un ticket standard che prevede libero e piano accesso a tutti i titoli della piattaforma anche attraverso la tecnologia del Full HD. Infine, sarà disponibile un ticket premium con la tecnologia del 4K UHD ed un costo di 11,99 euro ogni trenta giorni.