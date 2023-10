Euronics batte Unieuro, ecco SCONTI all’85% e prodotti quasi GRATIS

Un volantino più unico che raro vi attende proprio oggi da Euronics, azienda capace di ridurre fortemente il livello di spesa dei prodotti più in voga del periodo, riuscendo così a garantire al consumatore finale la possibilità di accedervi senza vincoli particolari.

L’unico limite che ci sentiamo di ricordare, per quanto riguarda l’acquisto con Euronics, va a toccare sostanzialmente la disponibilità sul territorio, poiché a tutti gli effetti gli utenti potrebbero notare piccole differenze nei prezzi in relazione al socio di appartenenza. A prescindere da ciò, i prodotti sono interamente distribuiti con garanzia di 24 mesi ed anche completamente sbrandizzati, per quanto riguarda almeno gli smartphone.

Se volete essere aggiornati sulle offerte Amazon e scoprire in esclusiva le migliori promozioni, dovete subito iscrivervi al canale Telegram di TecnoAndroid.

Euronics da primato con questi sconti davvero splendidi

Euronics ha recentemente attivato uno splendido Speciale Telefonia, con il quale fornire agli utenti la possibilità di accedere ad una importante selezione di smartphone, distribuiti a prezzi decisamente concorrenziali. Osservando dapprima il mondo di casa Samsung, notiamo la presenza di un Galaxy Z Flip5 a 1129 euro, passando anche per Galaxy S23+, disponibile a 999 euro, oppure Galaxy A54, Galaxy A34 e Galaxy A53, in vendita rispettivamente a 399, 279 e 329 euro.

Gli utenti che volessero cercare di risparmiare ulteriormente, potranno pensare di acquistare uno tra TCL 40Se, TCL 408 o TCL 40 NXTPAPER, con prezzi che oscillano tra un minimo di 99 euro, fino ad un massimo di 189 euro. Tutti i prodotti sono commercializzati alle più classiche condizioni di vendita, così da essere certi di godere del risparmio maggiore possibile (anche con acquisti online).