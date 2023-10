La CREAMI Extra WOW 150 di PosteMobile batte Iliad

Contrariamente a quanto tanti utenti pensavano, PosteMobile sta continuando sulla stessa linea lanciata al suo arrivo in Italia. Il gestore che in molti hanno sposato ultimamente è riuscito ad instaurare una nuova regola nel mondo della telefonia mobile: quella di non alzare troppo i prezzi per riuscire a restare in scia. Tale modus operandi è stato trasferito a tutti gli altri gestori del panorama, i quali oggi si muovono secondo questi criteri. Proprio per non restare indietro, anche coloro che erano soliti proporre offerte con prezzi più alti, oggi sanno di dover abbassare il tiro.

In caso contrario ecco che il famoso gestore PosteMobile piomberebbe tra i loro utenti portandoglieli via facilmente. Questo è l’obiettivo della restante parte del mese di ottobre, che servirà al provider proprio per aumentare il numero di clienti dalla sua parte. Il famosissimo gestore virtuale sta programmando nuove offerte per la fine dell’anno ma nel frattempo sul sito ufficiale ci sono ancora le solite. Tra queste una in particolare avrebbe preso ancora una volta quota, sebbene sia già spuntata fuori più volte.

PosteMobile: la CREAMI Extra Wow 150 è ancora disponibile, ecco i dettagli

Sono numerose le promozioni mobili che ogni giorno lottano tra di loro per accaparrarsi un gran numero di utenti. Questa volta non c’è gioco: la CREAMI Extra WOW 150 di PosteMobile domina senza problemi.

Al suo interno gli utenti potranno trovare quello che desiderano partendo dai minuti senza limiti verso tutti. Oltre a questo ci sono messaggi senza limiti e soprattutto 150 giga per la navigazione in 4G+ fino a 300 Mbps. Il prezzo mensile è di 8,99 €.