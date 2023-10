WhatsApp, i TRUCCHI da scoprire gratis sono segreti: eccone TRE

Un gran numero di funzionalità possono essere utilizzate tramite applicazioni di terze parti in relazione a WhatsApp. Ricordiamo che almeno per il momento tutte queste sono gratuite e legali, per cui potete tranquillamente servirvene in ogni momento.

WhatsApp, queste sono le tre applicazioni di terze parti da scaricare per avere più funzioni

La prima app è Whats Tracker, soluzione già utilizzata da tantissime persone che hanno riferito di una grande intuitività e di tanta semplicità. Basterà infatti installare l’applicazione direttamente sul proprio smartphone scegliendo poi i numeri da spiare. Una volta fatto questo, arriverà una notifica ogni qualvolta che la persona che si sta spiando deciderà di uscire da WhatsApp o magari di entrare. Alla fine della giornata si potrà vedere anche un report completo con ogni orario a disposizione. Ovviamente ricordiamo che l’applicazione è gratuita per tutti coloro che la utilizzano.

Se non avete mai usato Unseen, è arrivato il momento. Questa infatti intercetterà tutto e vi proporrà ogni messaggio al di fuori dell’applicazione ufficiale. Da qui si potrà beneficiare di due aspetti in particolare: il primo è che non risulterete mai online pur avendo letto tutti i messaggi in arrivo, mentre il secondo riguarda l’ultimo accesso. Questo non sarà mai aggiornato usando Unseen, perché sarà come se non foste mai entrati in WhatsApp.

Capita infatti molto spesso di aprire una conversazione e di trovare un messaggio eliminato, con la curiosità che ci assalirà. Proprio per questo motivo si cercherebbe di fare tutto pur di recuperare il testo eliminato, cosa che è possibile con WAMR. Questa piattaforma infatti, una volta installata, comincerà a registrare il contenuto di ogni notifica in arrivo su WhatsApp. Se qualcuno sceglierà di cancellare quel messaggio, si potrà risalire tranquillamente.