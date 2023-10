PosteMobile, attivate subito l’offerta che DISTRUGGE Vodafone

Un’offerta da attivare ad occhi chiusi è la Creami Extra Wow 150 di PosteMobile, soluzione più unica che rara che risulta essere sin da subito perfetta per tutti coloro che vogliono spendere relativamente poco, infatti bastano meno di 10 euro al mese, ed allo stesso tempo vogliono accedere ad un bundle quasi infinito di giga, minuti e SMS.

Attivarla è molto più semplice di quanto possiate immaginare, poiché basta collegarsi al sito ufficiale di PosteMobile e richiederla premendo solamente un pulsante. Il costo iniziale che l’utente dovrà sostenere si aggira attorno ai 20 euro, comprensivo di SIM e di prima ricarica (un credito che potrà essere utilizzato per pagare il canone fisso).

PosteMobile, offerte con 150 giga al mese

Attivando la Creami Extra WOW 150 di PosteMobile, gli utenti si ritrovano a tutti gli effetti a poter godere di credit illimitati, da trasformare in minuti e SMS illimitati utilizzabili senza problemi verso ogni numero registrato sul territorio nazionale. In aggiunta sono anche disponibili 150 giga di internet alla velocità del 4G+, in questo caso non limitati nella massima velocità, in altre parole l’utente potrà navigare fino a 300Mbps in download, salvo avere uno smartphone compatibile e le corrette condizioni di connessione.

Tutto è questo è possibile averlo con un esborso finale di soli 8,99 euro al mese, da pagare direttamente con il credito residuo della propria SIM ricaricabile, senza vincoli di durata, gli utenti potranno quindi decidere di abbandonare PosteMobile in un qualsiasi momento, senza costi aggiuntivi.