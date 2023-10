Sentirsi al sicuro nella propria dimora dovrebbe essere un qualcosa alla portata di tutti. Le notizie di cronaca ci fanno vivere, invece, con la paura costante che qualcosa possa accadere. L’azienda Ajax propone delle soluzioni innovative per donare sicurezza e pace alle persone che acquistano i loro dispositivi. Attraverso l’installazione dei sistemi di sicurezza Ajax ci si potrà coprire da incendi, ladri o anche da perdite che potrebbero causare danni gravi alle fondamenta della casa. L’azienda tecnologica ha creato, quindi, soluzioni all’avanguardia capaci di operare nelle condizioni più estreme e di proteggere gli acquirenti da qualsiasi tragedia. I device disponibili sono diversi ed ognuno ha un compito specifico:

Il CombiProtectIn : è un altro sistema di rilevazione ma specializzato in caso di rottura dei vetri;

: è un altro sistema di rilevazione ma specializzato in caso di rottura dei vetri; Il WaterStop Jeweller : permette invece di monitorare il flusso d’acqua nelle tubature e ne consente il blocco a distanza;

: permette invece di monitorare il flusso d’acqua nelle tubature e ne consente il blocco a distanza; Lo StreetSiren : è un pannello che permette di tenere sotto controllo ogni angolo della nostra abitazione;

: è un pannello che permette di tenere sotto controllo ogni angolo della nostra abitazione; Il MotionProtect Plus : è un rilevatore di movimento che invia delle notifiche in caso di intrusioni;

: è un rilevatore di movimento che invia delle notifiche in caso di intrusioni; Il FireProtect 2 RB (heat/smoke) Jeweller: un sensore di rilevazione anti-incendio dotato di sensore di temperatura;

un sensore di rilevazione anti-incendio dotato di sensore di temperatura; Il KeyPad TouchScreen Jeweller: è una tastiera wireless con display touch screen utile per il controllo dell’intero sistema Ajax che può essere anche sfruttata come sistema di accesso.

1. Caratteristiche dei sistemi di sicurezza

Ogni tipologia di sistema è venduta singolarmente, tuttavia la Ajax consente anche di creare il proprio pacchetto personale scegliendo le soluzioni più adatte alle esigenze del compratore.

1.1 CombiProtectIn

All’interno del packaging contenente il CombiProtectIn Wireless si trovano le seguenti componenti: come primo troveremo il rilevatore di rottura del vetro e del movimento; vi sarà lo SmartBracket, ovvero il pannello per il montaggio; contiene poi il set di installazione e una batteria preinserita CR123A; infine la guida contenente tutte le indicazioni e la procedura per il montaggio.

Il CombiProtectIn, come tutti i dispositivi Ajax, possiede linee fluide e moderne, ideali per qualsiasi ambiente. Non stoneranno e non creeranno alcun contrasto, ma si inseriranno perfettamente divenendo un accessorio di design. Il sistema è disponibile in bianco e in nero. Nella parte in alto è posizionato l’indicatore led di colore verde e al di sotto vi è la lente di rilevazione del movimento. In basso, invece, c’è il logo Ajax e poco più su il microfono. Nel retro si trova il tamper anti-manomissione, per una sicurezza ancora maggiore, il pulsante di accensione e un codice QR. Il Combi non ha dimensioni elevate, il che gli permette di non essere “intrusivo” nell’ambiente in cui è posizionato. Precisamente esso è grande 110 × 65 × 50 mm e ha un peso di soli 92g.

1.2 WaterStop Jeweller

Nella confezione vi sono: il WaterStop composto da una Valvola di interruzione, dall’Attuatore elettrico e dalla Base di montaggio; due i ganci per il montaggio; la batteria CR123A e il manuale utente.

Si tratta di un sistema di antiallagamento del tutto automatico e intelligente. Il dispositivo è disponibile nei colori bianco e nero. Nella parte superiore si trova l’indicatore Led che mostra lo stato del WaterStop e nell’inferiore la Valvola d’interruzione. Su uno dei due lati è posto il pulsante di accensione, mentre al di sotto vi è anche qui il Tamper anti-manomissione e il codice Qr Code. Oltre alla presenza di questi due dettagli, vi è anche la parte rotante del meccanismo per l’interruzione dell’acqua e il collegamento per l’alimentazione 7.5–14 V⎓. A seconda della valvola scelta le dimensioni e il peso cambiano.

1.3 StreetSiren

Lo StreetSiren è un allarme wireless da installare all’esterno della casa e avente una potenza di 113 dB. L’istallazione è rapidissima e i Led luminosi contribuiscono nell’avvisare della presenza di effrazioni anche a lunga distanza.

Nella confezione sono posizionati: il corpo del dispositivo, lo SmartBracket, la guida rapida, la batteria e il kit per l’installazione. Come gli altri sensori, anche questo si presenta nelle medesime colorazioni (bianco e nero). Nella zona anteriore, in un angolo in basso vi è il LED e nell’altro è posizionato l’Indicatore luminoso. Nel mezzo vi è la retina di metallo sotto il quale, al centro, c’è il cicalino della sirena. Nel retro vi è tutto il necessario per il posizionamento sulla parete, il codice Qr per la connessione rapida e il pulsante per l’accensione/lo spegnimento. Le dimensioni sono precisamente 200 × 200 × 51 mm e il peso è di 97g.

1.4 MotionProtect Plus

Il MotionProtector Plus è molto simile al CombiProtectorIn, tuttavia la sua funzionalità è dedicata soltanto alla rilevazione del movimento. Il sensore, questa volta, è a microonde. È stato appositamente progettato per poterlo inserire in qualsiasi stanza ed è ottimizzato per agire anche in presenza di scintille o bagliori.

All’interno della scatola: il MotionProtect Plus, la batteria, la guida, il kit e lo SmartBracket. Anche in questo caso, in avanti c’è l’Indicatore LED e le lenti per il movimento. Nel retro si trova il pannello SmartBracket, rimuovibile trascinandolo verso il basso, il tamper contro la manomissione, il Qr Code e il pulsante di accensione. I colori tra cui scegliere sono sempre i basici bianco e nero. La dimensione è di 110 × 65 × 50 mm e il peso di 96g. Infine, è capace di resistere ad una temperatura tra i -10 e i 40° C.

1.5 FireProtect 2 RB (Heat/Smoke) Jeweller

Il FireProtect 2 è un sistema antincendio altamente tecnologico in grado di rilevare i cambiamenti di temperatura e inviare avvisi alle forze dell’ordine in caso di fuoco e fumo. Nella confezione si troverà il corpo del sistema, la guida di utilizzo, il solito kit per l’installazione, due batterie CR2032 preinstallate e il pannello per il montaggio.

Non c’è neanche bisogno di specificare quali siano i colori disponibili. Dinanzi troviamo il pannello frontale avente il pulsante test/muto posizionato al suo centro. Al di sotto si trivano: due termistori per il rilevamento di temperature pericolose, i tre diversi indicatori led (verde, giallo e rosso) e il cicalino. Dietro è posizionato, invece, il coperchio della camera di fumo, e poi il pannello di montaggio e mentre, quando viene rimosso, vi sono gli elementi trovati anche negli altri dispositivi (sistema antimanomissione, pulsante per l’accensione e QR-code). La grandezza è pari a 124x124x45 mm ed il peso di 272 g. Il segnale audio utilizzato è di tipo GFSK e il raggio di comunicazione arriva fino ai 1.700 m.

1.6 KeyPad TouchScreen Jeweller

Il KeyPad TouchScreen è un dispositivo per il controllo degli ingressi. In alto ha un sensore di luce ambientale per la regolazione automatica della luminosità e poco al di sotto un Display touchscreen IPS, avete una diagonale da 5 pollici e risoluzione da 480×854 px. In una barra in basso è posizionato il Logo Ajax e l’indicatore LED.

Ancora più giù c’è il lettore Bluetooth dove si può passare anche la propria card. Nel retro come tutti gli Ajax ha lo SmartBracket. Dietro il pannello si nascondono un piccolo rettangolo utile per il passaggio di cavi, i pulsanti per la regolazione manuale, il canale per l’inserimento del cavo di alimentazione e i fori per il montaggio. La struttura è in nero o in bianco, mentre il display invece può essere impostato sia in modalità scura che in modalità chiara. La dimensione totale, comprendendo la cornice, è di 172 × 82 × 26 mm e il peso di 327 g.

2. Funzioni e modalità del sistema

Ogni componente possiede delle funzioni specifiche che permetteranno il monitoraggio dell’abitazione, o della struttura, in cui sono istallati a 360°.

2.1 CombiProtectIn

Il CombiProtectIn è dotato di un rilevatore di movimento wireless avente un angolo di visione da 88,5°. Riesce ad accorgersi della presenza di un intruso fino a 12 m e a allarmare della rottura di un vetro fino a 9 m. Grazie all’Algoritmo SmartDetect, il dispositivo ha la capacità di ignorare gli animali domestici. Il raggio di comunicazione arriva fino a 1200 m e si estende per altri 1200 in campo aperto. Il rilevatore può essere anche utilizzato come componente di un sistema di sicurezza a tre, grazie ai moduli integrativi ocBridge Plus e uartBridge.

Uno dei suoi tanti aspetti positivi è l’essere totalmente autonomo. Inoltre, lo si può collegare al sistema di ricezione degli allarmi del proprio istituto di vigilanza privato, inviando una comunicazione nello stesso attimo in cui scatta l’allarme. Il sensore termico PIR permette al dispositivo di identificare qualsiasi intrusione nella stanza in cui è posizionato grazie alla rilevazione della temperatura simile a quella umana. Il microfono invece permette di accorgersi delle rotture dei vetri. Ci si potrebbe preoccupare di allarme accidentali, ma fortunatamente il sistema di registro è stato ideato in modo tale da registrare una sequenza precisa di suoni. Un esempio è il verificarsi di un colpo secco seguito dal rumore di frammenti che cascano al suolo. Altro strumento anti-falsi allarmi incorporato è l’Algoritmo SmartDetect.

2.2 WaterStop Jeweller

Il WaterStop jeweller ha diverse funzionalità. Per prima cosa può essere utilizzato sia per i sistemi di approvvigionamento idrico che quelli di riscaldamento. È in grado resistere sia all’acqua fredda che calda, ma non ai liquidi aggressivi. L’acqua deve essere tra una temperatura di 5° e 120°. Il dispositivo può essere controllato da qualsiasi parte del mondo attraverso l’applicazione Ajax. Questa consentirà di accertarsi anche da remoto che le impostazioni siano state immesse in modo corretto. Il sistema prevede una funzione anti blocco, in cui la valvola viene aperta e chiusa automaticamente. Tramite l’app, in caso di temperature al di sopra dei 60 ° verrà inviata una notifica all’utente.

L’antiallagamento è utile sia in caso di installazione in abitazioni private, che in strutture più grandi come, ad esempio, dei magazzini o anche dei complessi industriali. Come accennato quando si parlava del peso complessivo del dispositivo, waterstop è disponibile in ben tre versioni opzionali per le valvole. L’attuatore elettrico, poi, è compatibile con le valvole a sfera rispettanti lo standard ISO 5211. Infine, attraverso una protezione aggiuntiva il dispositivo riesce a resistere alle sovracorrenti e va a segnalare immediatamente il surriscaldamento, cosicché l’attuatore non si guasti.

Una notifica viene inviata all’app Ajax anche nel momento in cui la temperatura ritorna normale. Il mantenimento della valvola d’interruzione a sfera è possibile invece grazie sistema di prevenzione antiblocco.

2.3 StreetSiren

La StreetSiren è per l’appunto un sistema di allarme a sirena e possiede una classe di protezione di tipo IP54. Deve essere installata all’esterno e per tale ragione il team Ajax ha lavorato sodo in modo che possa resistere alle temperature più ardue. Il sistema informa attraverso l’applicazione dell’attivazione degli allarmi, dei ritardi, dei cambi non autorizzati delle modalità di sicurezza e dell’apertura delle porte. La sirena risponde in meno di un secondo ad allarmi e avvisi provenienti dal tamper antimanomissione. Nel caso in cui la custodia venisse aperta o addirittura rotta attiverà i led luminosi e il buzzer.

Il Buzzer può essere facilmente impostato in modo che generi suoni più o meno forti (da 85 a 113 db) e si può anche regolare il tempo di riproduzione da 3 secondi fino ad un massimo di 3 minuti. L’istallazione del StreetSiren andrà sicuramente a migliorare l’efficacia dell’intero sistema di sicurezza: è uno strumento indispensabile se si vuole ottenere la certezza di essere avvisati in caso di effrazioni dall’esterno.

2.4 MotionProtect Plus

Il MotionProtect Plus ha un funzionamento molto simile al CombiProtectionIn. Esso infatti rileva la presenza di persone in base al cambiamento della temperatura rispetto alla radiazione termica di base. Grazie al sensore microonde riesce a prevenire i falsi allarmi causati da alcune interferenze. Lo strumento è stato ideato per essere utilizzato in qualsiasi stanza, anche se in essa si hanno climatizzatori o caminetti. È in grado di rilevare e al contempo ignorare i movimenti delle tende, gli spifferi e i bagliori dovuti ai riflessi. Attraverso l’ausilio del sensore IR riesce anche ad identificare qualsiasi intrusione, esaminando il movimento degli oggetti che hanno una temperatura equivalente a quella umana.

Il sensore a microonde in banda K consente di scansionare l’intera stanza per mapparla con attenzione e verificare quali elementi potrebbero muoversi naturalmente. Nel caso in cui un movimento sospetto, il MotionProtect Plus invierà immediatamente una notifica all’utente e anche all’istituto di vigilanza. Tramite la loro visualizzazione sull’applicazione, si riuscirà anche a capire esattamente dove il movimento è stato rilevato. Come il sensore, una volta installato e configurato, non reagirà in presenza di animali alti fino a 50 cm e con un peso massimo di 20 kg.

2.5 FireProtect 2 RB

Il Fire protect 2 (Classe di protezione IP20) è un dispositivo specializzato nel prevenire la formazione di incendi residenziali. I suoi due termistori reagiscono in maniera rapida nel momento in cui si accorgono che nella stanze vi è la presenza di combustione di materiali sintetici. Il sensore di rilevazione di monossido di carbonio va, invece, a lanciare l’allarme ancora prima che il livello di gas nocivo diventi critico. Questo è possibile anche grazie a un sensore chimico integrato nel sistema che riesce a rilevare con estrema precisione il livello di monossido.

Il Led infrarossi e blu consentono addirittura di esaminare con esattezza la grandezza delle particelle nella camera di fumo. La sirena in dotazione informerà tutte le persone residenti nell’abitazione e nelle vicinanze del pericolo di incendio. I toni usati sono estremamente potenti e impossibili da non sentire (raggiungono gli 85 dB). La camera di fumo è super resistente alla polvere ed è anche invarcabile dagli insetti. Il l’algoritmo HazeFlow 2 garantisce velocità di rilevazione e anche massima sicurezza per non allarmare inutilmente l’utente.

2.6 KeyPad TouchScreen Jeweller

Il KeyPad TouchScreen consente il controllo del sistema Ayax e l’accesso all’abitazione o all’edificio in cui viene installato. Le persone registrate possono essere divise in gruppi per un controllo più semplice. Ognuno possiederà una modalità di sicurezza attivabile dal display. Ci sono tre modi semplici per controllare il KeyPad, in modo che qualsiasi utente posso scegliere quello che si adatta di più alle proprie abilità tecnologiche.

Al di sotto vi è il sensore di lettura che consente di poter utilizzare una Pass Card per lo sblocco oppure, sullo schermo, si potrà scegliere di applicare un codice si direttamente per il Pad che per ogni individuo appartenente al nucleo familiare, oltre anche alla possibilità di generarne uno temporaneo per coloro che non sono registrati. Gli utenti possono inoltre autenticarsi tramite il loro smartphone. Inoltre, il dispositivo possiede un tasto di emergenza suddiviso in tre sezioni: bottone antipanico, presenza di fuoco e il tasso per allertare le autorità. Le tecnologie BLE e DESFire consentono, infine, un’esperienza dall’efficienza senza pari.

3. Connettività e Compatibilità del sistema

Il sistema di sicurezza Ajax fa affidamento sulla comunicazione radio bidirezionale, basandosi sul protocollo radio Jeweller. La tecnologia wireless inoltre garantisce un raggio di azione di comunicazione fino a 1100 m. Questo gli consente di essere molto più stabile degli altri sistemi presenti sul mercato.

In caso di perdite di segnali o di inibizioni di connessione si può incorporare un ripetitore del segnale Rex, ideale per gli edifici con i muri spessi o di grandi dimensioni. Alcuni dispositivi sono anche dotati di un canale ethernet come soluzione aggiuntiva. Il KeyPad, inoltre, è dotato di Bluetooth per la lettura degli smartphone, sostitutivi della Pass Card.

4. Autonomia del sistema di sicurezza

Le batterie in dotazione sono perlopiù di tipo CR123A da 3 V e possono durare dai 3 ai 7 anni senza alcuna manutenzione. La progettazione di ogni dispositivo è stata studiata attentamente per garantire durabilità e resistenza per almeno dieci anni. Per il WaterStop non è necessario alcun cablaggio, il dispositivo è assolutamente autonomo e non dipende dalla rete elettrica. Tutte le batterie possono essere facilmente sostituite usufruendo del kit in dotazione e una volta cambiate i dispositivi saranno come nuovi. Il KeyPad, invece, possiede batterie AA già integrate e sempre sotitubili.

5. Installazione

L’istallazione dei sistemi di sicurezza Ajax è molto semplice e non richiede grandi capacità. Anche se è possibile collegare l’impianto manualmente, la stessa Ajax consiglia di contattare un professionista per esser certi di avere un’esperienza totalmente efficiente.

6. App Ajax e personalizzazione del sistema

Scaricando l’applicazione Ajax Security System si potrà gestire l’intero spazio con estrema comodità. Sul proprio smartphone arriveranno notifiche istantanee e saranno visualizzabili le funzioni principali, in modo tale che l’utente possa avere un livello di sicurezza superiore rispetto agli altri sistemi presenti sul mercato. Per un funzionamento più professionale c’è anche l’Ajax PRO: Tool for Engineers. Esiste anche l’Ajax Translator che permette di interconnettere i sistemi di sicurezza Ajax e il software CRA.

Attraverso questo strumento intuitivo si avrà la possibilità di configurare tutte le informazioni anche da remoto, l’unica cosa di cui si avrà bisogno è la connessione Internet. Il suo funzionamento è molto intuitivo e richiede pochi click per effettuare l’operazione che si desidera. Inoltre, il sistema Ajax manda direttamente, in caso di bisogno, agli istituti di vigilanza delle notifiche contenenti tutti i dati necessari per intervenire. L’applicazione mostrerà all’utente anche la presenza di malfunzionamenti e avviserà nel caso in cui si dovessero sostituire le batterie.

Nell’app è integrato un registro in cui verranno salvati 500 eventi recenti. Ogni evento possiederà tutte le informazioni essenziali come il nome del dispositivo, la descrizione di cosa è accaduto e ovviamente l’ora. Questo permetterà di ricostruire le dinamiche con accuratezza per ottenere facilmente i dati da sottoporre alla compagnia assicurativa. Infine, cosa molto utile, permette di sorvegliare a distanza tutte le stanze in cui sono posti i dispositivi di sicurezza. Sull’app, infatti, compariranno video in tempo reale e verranno registrate le azioni di eventuali ladri, in questo modo, anche lontani da casa, si avrà la certezza di tenere tutto sotto controllo.

Nella sezione Dispositivi si potranno visualizzare tutti i device collegati all’app e consultare ogni aspetto dedicato al loro stato. Per ogni prodotto, nella Scheda, è possibile anche modificare le diverse impostazioni manualmente, personalizzandole. C’è poi, in home, la voce Stanze dove si possono modificare e verificare ogni stanza e i dispositivi ad essa associati. Ovviamente non manca la sezione notifiche, dove verranno salvati tutti gli avvenimenti.

7. Costi dei sistemi di sicurezza e composizione del Kit

Ogni componente prima descritta può essere acquistata separatamente attraverso il sito ufficiale Ajax o eseguendo una ricerca online. Sul fidato Amazon non sono disponibili. Il CombiProtectIn è consigliato da Ajax ad un prezzo di 133€. Il WaterStop, invece, possiede prezzi differenti a seconda della valvola che si sceglie. In generale, è acquistabile a partire dai 317 ai 419€. Il sistema StreetSiren ha un prezzo di 177 euro sul sito Ajax.

Il MotionPotector Plus è comperabile a circa 135€. Il FireProtect 2 RB, invece, è consigliato ad un costo di 126€. Infine, il KeyPad TouchScreen Jeweller è disponibile a partire, infine, da 453 euro. Ajax consente per ogni singolo articolo di cliccare sul pulsante posto al di sotto della tariffa consigliata per cercare con facilità i rivenditori disponibili.

Nel caso in cui foste interessati a dotare la vostra dimora di più dispositivi, sul sito web vi è anche l’opzione Componi kit. Selezionandola si aprirà una pagina in cui potrete cliccare quali dispositivi cercate e poi immettere il numero di piani, di stanze, di porte e la metratura del giardino. In questo modo vi comparirà un preventivo contenente tutti i dispositivi necessari.

8. Pro, ma senza contro

Esaminando ogni singolo dispositivo e poi considerando l’insieme del sistema di sicurezza, possiamo dire con certezza che questi hanno praticamente soltanto dei benefici. Ogni device ha un compito preciso e lo svolge in maniera impeccabile. Tutti gli angoli della casa, esterni ed interni, verranno protetti da intrusioni e anche dal manifestarsi di eventi pericolosi come gli incendi. I sistemi di allarme hanno poi dei cicalini così potenti che, anche se fossimo fuori casa e non dovessimo accorgerci delle notifiche, sicuramente avvertirebbero tutti i condomini o i vicini di casa.

Gli Algoritmi creati dagli sviluppatori poi sono davvero straordinari, grazie alla loro capacità di insegnare ai sensori a non scattare in presenza di animali o sentendo il fruscio delle tende. Altra sicurezza, in caso di nostra assenza, è data dal fatto che i sistemi inviano in automatico delle segnalazioni alle autorità competenti, in modo che possano agire immediatamente. Ogni aspetto potrà essere monitorato con l’Applicazione Ajax, davvero ottima per chi vuole avere tutto sempre sotto controllo.

Le strutture dei dispositivi sono poi ben costruite e le linee sono molto moderne, quasi artistiche, diverse rispetto ai soliti sistemi. La connettività wireless e il collegamento alla rete ci permette di avere la totale sicurezza di essere avvisati in qualsiasi momento in caso di sinistri. Ultimo punto a favore è anche l’autonomia di tutte le batterie, non solo sono facilmente sostituibili riportando l’apparecchio come in origine, ma hanno anche una durata molto lunga.

Conclusioni: perché comporre un sistema di sicurezza Ajax

Ajax Security System e tutti i suoi accessori formano un ecosistema all’avanguardia e di alta qualità. Alcuni dei dispositivi possono essere istallati anche autonomamente, come i sensori per il movimento e per la rottura dei vetri, seguendo la guida semplice presente nelle confezioni. Ciononostante, considerando che nel complesso il costo è elevato, è comunque meglio affidarsi ad un professionista, soprattutto per il WaterStop.

Il sistema di sicurezza Ajax è probabilmente il migliore presente sulla piazza ed è perfetto per chi vuole sentirsi tranquillo sia dentro che fuori casa. I prodotti possono anche essere posizionati in strutture gradi e industriali e con il KeyPad si potrà usufruire di un sistema di autenticazione preciso e del controllo dei sistemi. Naturalmente, il costo complessivo potrebbe far spaventare, ma è più che giustificato date le numerose modalità e le tante caratteristiche. Non si tratta del solito sistema commercializzato anche negli store più comuni, ma di una tecnologia professionale. Comunque, nel caso abbiate bisogno solo di una componente questa può essere direttamente acquistata singolarmente.

Per costi e informazioni invitiamo a visitare il sito web ufficiale.