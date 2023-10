1Mobile, l’operatore virtuale attivo su rete Vodafone, fa parte della Compagnia Italia Mobile, con amministratore delegato Antonio Cortina. L’intero gruppo permette ai suoi utenti di navigare su rete Vodafone4G con una con velocità fino a 60Mbps in download e 30Mbps in upload.

Al momento l’operatore vanta nel suo portafoglio di offerte alcune promozioni davvero vantaggiose. Alcune delle quali appartenenti al pacchetto “Summer Edition” (Flash 220, Special 180 e Top 150) disponibili ancora per pochi giorni. Scopriamo insieme quali sono le sensazionali offerte disponibili per tutti i nuovi utenti che scelgono 1Mobile.

Le offerte di 1Mobile

Pe tutti i nuovi clienti 1Mobile, sia con la richiesta di portabilità o quella di un numero nuovo, al momento sono presenti le seguenti offerte:

Flash220: minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 90SMS verso tutti e 220Giga di traffico internet a 9,99 euro al mese. Il costo di attivazione è di 9,99 euro per i nuovi numeri e 4,99 euro per chi richiede la portabilità da tutti gli operatori;

Special180: minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 80SMS verso tutti e 180Giga di traffico internet a 8,99 euro al mese. Il costo di attivazione è di 6 euro per i nuovi numeri e 1 euro in portabilità da tutti gli operatori;

Top150: minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 50SMS verso tutti e 150Giga di traffico internet a 5 euro per il primo mese e poi 7,99 euro mensili a partire dal secondo mese. il costo di attivazione è di 5 euro per i nuovi numeri e 0 euro per chi richiede la portabilità da tutti gli operatori;

Smart Reward: minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 40 SMS verso tutti e 50 Giga di traffico internet che diventano 60 Giga dal terzo rinnovo a 5 euro per il primo mese e poi 5,99 a partire dal secondo. Il costo di attivazione è di 5 euro per nuovi numeri e in portabilità da Vodafone mentre è pari a 0 euro per chi richiede la portabilità da tutti gli altri operatori;

Start XPlus Reward: minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 30 SMS verso tutti e 20 Giga di traffico internet che diventano 30 Giga dal terzo rinnovo a 4,99 euro al mese che dal terzo rinnovo calano a 4,49 euro al mese. Il costo di attivazione è di 10 euro per i nuovi numeri e 5 euro in portabilità dagli altri operatori;

Super80: minuti illimitati verso numeri di rete fissa e mobile nazionali, 80SMS verso tutti e 80Giga di traffico internet a 5 euro per il primo mese e poi 6,99 per tutti gli altri mesi. Il costo di attivazione è gratuito, ma la promozione è disponibile solo per chi richiede la portabilità da qualsiasi operatore. Non è possibile invece richiedere un numero nuovo.

Promozioni non solo mobile

1Mobile ha dedicato alcune delle sue promozioni anche ad alcuni servizi esterni alla telefonia. Per connettere i dispositivi internet of Things, come termostati, condizionatori o antifurti, sono disposnibili per i nuovi clienti 1Mibile due offerte: XConnect e World 2XPlus.

XConnect è attivabile, al costo di 10 euro, sia con nuovo numero che in portabilità da tutti gli altri operatori. La promozione comprende 100 minuti verso i numeri fissi e quelli mobili nazionali, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali e 1 Giga di traffico internet a 2,50 euro al mese.

World 2XPlus prevede un costo di attivazione di 5 euro per tutti i nuovi numeri e in portabilità da Vodafone, mentre è pari a 0 euro richiedendo la portabilità da altri operatori. La promozione prevede minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali, 320 minuti internazionali verso alcuni Paesi e 80 Giga di internet che diventano 100 Giga dal terzo rinnovo tutto a 9,99 euro al mese.

Ulteriori dettagli

Il costo delle nuove SIM, nei negozi fisici è pari a 10 euro. Mentre se si decide di procedere con l’attivazione online sia il costo della SIM che i costi di spedizione sono gratuiti.

Alcune delle offerte presentate oltre che per i nuovi clienti sono disponibili anche per i già clienti 1Mobile. In alcuni casi però presentano delle limitazioni sulla base della propria offerta precedente. Per il cambio di offerta è richiesto il pagamento di 15 euro in aggiunta al prezzo del primo rinnovo dell’offerta selezionata.

Tutti i clienti 1Mobile, se terminano i propri Giga mensili, possono comunque continuare a navigare. Il costo della navigazione in questi casi è di 50 centesimi di euro ogni 100 Mega di traffico internet. Se invece al momento del rinnovo mensile non è presente credito sufficiente per procedere al pagamento dell’offerta quest’ultima verrà sospesa. Sarà possibile riattivarla ricaricando la cifra necessaria.

Inoltre, per tutte le offerte sono previste anche delle tariffe agevolate internazionali. In Roaming nei Paesi dell’Unione Europea e per il momento anche nel Regno Unito, i minuti e gli SMS delle offerte sono validi alle stesse condizioni nazionali. Mentre per il traffico dati internet è prevista una soglia mensile che viene calcolata in base al costo dell’offerta, come previsto dalle normative vigenti.