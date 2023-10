Le illusioni ottiche sono davvero un passatempo molto divertente, che trovano la loro massima diffusione soprattutto online.

Esse rappresentano un vero e proprio esercizio per il cervello, in quanto ci consentono di mettere in pratica e migliorare alcune capacità della mente, come la concentrazione, l’acutezza visiva il modo in cui il cervello percepisce ed elabora gli stimoli esterni.

A tal proposito, vi proponiamo un’illusione ottica particolare che, ovviamente, dovrete risolvere (foto in evidenza).

Tuttavia, questa non è una sfida come tutte le altre.

L’immagine in questione vi consentirà di comprendere al meglio una particolare capacità del nostro cervello, nota con il nome di Effetto Troxler.

Illusioni ottiche: come avviene l’Effetto Troxler

Le illusioni ottiche, ci fanno rendere conto di come il nostro cervello elabori le informazioni, ma soprattutto, di come esso cerchi di dare un senso a tutto ciò che ci circonda, spingendoci, talvolta, ad essere ingannati dai nostri stessi sensi.

È il caso appunto delle illusioni, in cui qualcosa sembra essere qualcos’altro.

l’Effetto Troxler di cui abbiamo parlato, è stato scoperto ben 200 anni fa, dal dottor Ignaz Paul Vital Troxler.

Il fenomeno riguarda i casi in cui quando ci soffermiamo a guardare un oggetto o un qualcosa in particolare, tutto ciò che finisce per entrare nella nostra visione periferica, a un certo punto, tenderà a sbiadire, fino a scomparire del tutto.

Questo dipende da una particolare capacità del nostro cervello che mette in atto al fine di riuscire ad adattarsi al meglio ai nuovi stimoli esterni.

Cosa che può essere spiegata attraverso un esempio molto semplice:

Basta pensare a quando indossiamo un nuovo capo di abbigliamento e, inizialmente, sentiamo il suo contatto con la nostra pelle.

Tuttavia, in un secondo momento, questa sensazione svanisce.

In quanto il cervello si è ormai abituato alla sensazione e la classificata come non interessante, così che possa concentrarsi su altro considerato più rilevante.

Il cervello applica tale a tutti i nostri sensi, compresa la vista.

Infatti, proprio come in questo caso, se provate a guardare l’immagine proposta, per un certo periodo di tempo, noterete che i colori tenui inizieranno a scomparire, fino ad arrivare a mostrare un’altra immagine con sfondo bianco.

Provate a farlo anche voi!

Riuscite a vedere l’immagine nascosta?

Sappiate che solo l’1% delle persone sembra ci sia riuscita nell’ intento.